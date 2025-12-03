نتنياهو يزعم: حماس لن تبقى في غزة والتخلص منها سيكون بالطريقة الصعبة

18 حجم الخط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس لا يمكن أن تستمر في حكم قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التخلص منها سيتم إما عبر تدخل قوة دولية أو من خلال ما وصفه بـ"الطريقة الصعبة"، في إشارة واضحة إلى استمرار العمليات العسكرية.

المرحلة الثانية: نزع سلاح غزة بالكامل حسب مخطط إسرائيلي

وأوضح نتنياهو أن المرحلة الثانية من عملياته في القطاع تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقة بلا سلاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل – من وجهة نظره – ركيزة أساسية لمنع ما يعتبره تهديدًا أمنيًا لإسرائيل.

المرحلة الثالثة: إعادة تشكيل “الوعي” في غزة حسب رواية نتنياهو

وأضاف نتنياهو أن هناك مرحلة ثالثة يرى أنها “ضرورية”، تتمثل في نزع التطرف عن سكان غزة، في إشارة إلى خطة طويلة المدى لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية والسياسية داخل القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.

دلالات تصريحات نتنياهو: تصور إسرائيلي طويل الأمد لإدارة غزة

تعكس تصريحات نتنياهو إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في رؤية متعددة المراحل للتعامل مع غزة، تمتد من العمليات العسكرية إلى إعادة رسم الواقع الأمني والسياسي داخله، وسط غياب توافق دولي حول طبيعة القوة التي قد تتولى إدارة القطاع بعد الحرب.

حماس تدين غارات الاحتلال على خيام النازحين بخان يونس: جريمة حرب مكتملة الأركان

من جانبها أكدت حركة حماس أن الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة تشكل جريمة حرب واضحة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين.

مطالب حماس للوسطاء والدول الضامنة

وشددت الحركة على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين والمناطق السكنية، مؤكدة أن أي تهرب من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون مقبولًا، واصفة استمرار الغارات بأنه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال مسؤوليته الكاملة عنه.

تحذير حماس من تداعيات التصعيد العسكري في غزة

وحذرت حماس من أن استمرار القصف على خيام النازحين سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويضع الاحتلال أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية واضحة.

وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم بشكل فوري، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالهدنة ووقف الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.