الخميس 04 ديسمبر 2025
اقتصاد

71.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة  الأربعاء نحو 71.4 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.957 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية.
و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 190.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.557 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية خلال الجلسة السابقة
هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.65 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.35 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.916 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 41342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 50684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 18679 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4520 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 16540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4315 نقطة.

