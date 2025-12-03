الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ينشرون مواد جديدة حول جزيرة جيفري إبستين (صور)

18 حجم الخط

نشر مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وصورًا لم تُنشر سابقًا لجزيرة جيفري إبستين الخاصة في منطقة البحر الكاريبي، والتي يُزعم أن إبستين استخدمها في تهريب واستغلال فتيات قاصرات.

تأتي هذه المواد كأحدث دفعة ضمن سلسلة من الوثائق التي يكشفها الديمقراطيون للضغط على وزارة العدل الأمريكية من أجل إتاحة جميع ملفات إبستين بالكامل.

تفاصيل الفيديوهات والصور في جزيرة جيفري إبستين

شملت المواد المنشورة عشر صور وأربعة فيديوهات تُظهر العديد من مرافق جزيرة جيفري إبستين، بما في ذلك غرف النوم، مكتبة، حمام، مسبح، ومناطق أخرى.

الجزيرة تقع ضمن جزر فيرجن الأمريكية قبالة سواحل سانت توماس، وقدمت هذه المواد نظرة مفصلة على المكان الذي جرى فيه النشاط المزعوم.

وفقًا للتقارير، تُظهر الصور والفيديوهات الديكورات والرموز الغريبة التي تثير التساؤلات حول طبيعة الأحداث التي كانت تجري هناك.

تفاصيل مثيرة للجدل بشأن جزيرة جيفري إبستين

تضمنت إحدى الغرف كرسيًا لفحص الأسنان وجدران مزينة بأقنعة لوجوه رجال، ويُعتقد أن هذا المكان استخدمته صديقة إبستين السابقة، كارينا شولياك، والتي ساعد إبستين في إتمام دراستها في كلية طب الأسنان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

كشفت إحدى الصور الأخرى عن سبورة مكتوب عليها كلمات غامضة داخل المكتبة الخاصة بالجزيرة، مثل: "خداع"، "حقيقة"، "موسيقى"، و"سلطة"، مما أثار تساؤلات حول الرموز والمعاني المحتملة وراء هذه الكلمات في سياق الجزيرة وأنشطتها.

الأبعاد السياسية والضغط على وزارة العدل بشأن جزيرة جيفري إبستين

هذه المواد تأتي ضمن ضغط مستمر من الديمقراطيين لإجبار وزارة العدل الأمريكية على نشر جميع ملفات إبستين، والتي قد تحتوي على معلومات إضافية حول شبكة الاستغلال المحتملة.

يشير محللون سياسيون إلى أن نشر هذه الصور والفيديوهات يمثل محاولة لإظهار حجم الانتهاكات المزعومة وتأثيرها على الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التحقيقات.

