الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ينشرون مواد جديدة حول جزيرة جيفري إبستين (صور)

مواد جديدة حول جزيرة
مواد جديدة حول جزيرة جيفري إبستين، فيتو
18 حجم الخط

نشر مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وصورًا لم تُنشر سابقًا لجزيرة جيفري إبستين الخاصة في منطقة البحر الكاريبي، والتي يُزعم أن إبستين استخدمها في تهريب واستغلال فتيات قاصرات. 

تأتي هذه المواد كأحدث دفعة ضمن سلسلة من الوثائق التي يكشفها الديمقراطيون للضغط على وزارة العدل الأمريكية من أجل إتاحة جميع ملفات إبستين بالكامل.

 

تفاصيل الفيديوهات والصور في جزيرة جيفري إبستين

شملت المواد المنشورة عشر صور وأربعة فيديوهات تُظهر العديد من مرافق جزيرة جيفري إبستين، بما في ذلك غرف النوم، مكتبة، حمام، مسبح، ومناطق أخرى.

الجزيرة تقع ضمن جزر فيرجن الأمريكية قبالة سواحل سانت توماس، وقدمت هذه المواد نظرة مفصلة على المكان الذي جرى فيه النشاط المزعوم.

وفقًا للتقارير، تُظهر الصور والفيديوهات الديكورات والرموز الغريبة التي تثير التساؤلات حول طبيعة الأحداث التي كانت تجري هناك.

تفاصيل مثيرة للجدل بشأن جزيرة جيفري إبستين

تضمنت إحدى الغرف كرسيًا لفحص الأسنان وجدران مزينة بأقنعة لوجوه رجال، ويُعتقد أن هذا المكان استخدمته صديقة إبستين السابقة، كارينا شولياك، والتي ساعد إبستين في إتمام دراستها في كلية طب الأسنان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

كشفت إحدى الصور الأخرى عن سبورة مكتوب عليها كلمات غامضة داخل المكتبة الخاصة بالجزيرة، مثل: "خداع"، "حقيقة"، "موسيقى"، و"سلطة"، مما أثار تساؤلات حول الرموز والمعاني المحتملة وراء هذه الكلمات في سياق الجزيرة وأنشطتها.

         

الأبعاد السياسية والضغط على وزارة العدل بشأن جزيرة جيفري إبستين

هذه المواد تأتي ضمن ضغط مستمر من الديمقراطيين لإجبار وزارة العدل الأمريكية على نشر جميع ملفات إبستين، والتي قد تحتوي على معلومات إضافية حول شبكة الاستغلال المحتملة.

يشير محللون سياسيون إلى أن نشر هذه الصور والفيديوهات يمثل محاولة لإظهار حجم الانتهاكات المزعومة وتأثيرها على الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الديمقراطيون مجلس النواب الامريكي جزيرة كيفري إبستين النواب الأمريكي منطقة البحر الكاريبي وزارة العدل الامريكية جيفري أبستين

مواد متعلقة

كوبا: تشويش كهرومغناطيسي في البحر الكاريبي إثر انتشار عسكري أمريكي استثنائي

ترامب يهاجم الديمقراطيون: يحاولون صرف الأنظار عن سياساتهم الفاشلة وفضيحة الإغلاق الحكومي

وزيرة العدل الأمريكية تكشف عن إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش بولاية ميشيجن

قبل لقائه الملك تشارلز، صورة لـ ترامب مع جيفري إبستين على جدار قصر ويندسور (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

رسميا، بدء تحصيل الزيادة الواردة في قانون الإيجار القديم بعدد من المحافظات

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وسندرلاند في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads