استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان

الشيبس والمشروبات الغازية والعصائر من الأكلات التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز، ورغم أضرارها وتحذيرات الأطباء منها إلا أنه مازال الإقبال عليها كبير.

وهناك العديد من الأشخاص لا يستطيعون قضاء يوم كامل بدون تناول هذه الأطعمة لدرجة أنها تصل إلى الإدمان.

مخاطر الشيبس والكولا على الصحة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسات جديدة أثبتت أن الأطعمة الفائقة المعالجة وهى الشيبس والكولا والبسكويت والكيك المصنع، يمكن أن تصبح إدمان حقيقى، والسبب أن هذا الطعام غنى بالدهون والسكريات والملح بطريقة مختلطة لتحفيز الدماغ لإفراز الدوبامين، وهو هرمون المكافأة فيشعر المخ بلذة سريعا ما يفصل إشارات الشبع العادية، لذا يتم تناولها بنهم وبدون توقف.

مخاطر الشيبس والكولا

وأضاف سلامة أن المواد المضافة مثل (نكهات، ملح صيني، ملمس صناعى) تزيد الإدمان، لأنها تجعل الطعام مثير للدماغ مثل المخدرات تماما، ومع الوقت الدماغ “يتعود” على الدوبامين العالي، ويطلب كميات أكبر حتى “يستمتع” ولو لفتره مؤقتة، مثل أى نوع إدمان.

وتابع، أن مشاكل ذلك لا تتوقف على زيادة الوزن فقط، بل الأبحاث ربطت تناول هذا الطعام بأمراض القلب، والسكري، والاضطرابات النفسية، ومشاكل ذهنية ايضا مثل التعب، والقلق، واكتئاب، وبالتالى يصبح مجرد كيس شيبس صغير يمكن أن يكون أخطر مما نتخيل.

نصائح تساعد فى الابتعاد عن الشيبسي والكولا

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه لتفادى مخاطر هذه الأكلات يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

محاولة التقليل من الأكلات المعالجة، واستبدالها بأكلات طبيعية مثل الفاكهة والسناك الصحى.

التقليل التدريجي لهذه الأكلات حتى يعتاد الجسم على إقلالها ثم منعها تماما لأنها مثل الإدمان وبالتالى التقليل التدريجي هو الحل الأمثل.

