والدة يوسف محمد: 20 حكم وفرق الإنقاذ واقفين يتفرجوا على ابني وهو بيموت (فيديو)

دخلت فاتن إبراهيم والدة يوسف محمد بطل السباحة لاعب نادي الزهور، في نوبة بكاء على الهواء، قائلة: "كان هناك 20 حكما، وفرق الإنقاذ واقفين يتفرجوا على ابني وهو بيموت".

وقالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الفريق الثاني نزل حمام السباحة، وأحد اللاعبين خرج، وقال للحكم فيه ولد غرقان، فرد عليه وقال: كمل المسابقة مفيش حاجة".



وأضافت: "فين لائحة الاتحاد، وفين المسئولين، وإضاءة الاستاد سيئة ومحدش شاف اللى حصل لابني، النادي مكنش فيه دكتور، وابني وصل المستشفى وقلبه واقف، والأطباء عملوا له 4 عمليات إنعاش وفى كل مرة كان يقف".



وأوضح: "ابني بطل سباحة، وأطالب بحق ابني، وكل ما يتردد عن إصابة يوسف قبل المشاركة فى البطولة، غير صحيح، ويوسف قدم كافة الشهادات الطبية قبل البطولة".



وفاة السباح يوسف محمد

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

