القصة الكاملة لمصرع السباح محمد يوسف تكشف كارثة، والنشطاء غاضبون: وجعت قلوبنا يا ابني

مصرع السباح محمد يوسف داخل حمام السباحة بنادي الزهور، أثار غضبًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن السباح محمد يوسف، 12 عامًا، كان أحد السباحين في تصفيات سباقات الـ Back ولمس الأوميجا، ولم يشعر به أحد عند وفاته.

حكاية الكاملة لمصرع السباح الصغير محمد يوسف

حكاية مصرع السباح الصغير يوسف محمد تحمل في طياتها كثيرًا من الألم والحزن والصدمة في آن واحد، وبداية مأساة السباح محمد يوسف كانت داخل نادي الزهور، عندما كان محمد يستعد للبطولة، في تصفية في سباقات الـ Back ولمس الأوميجا، وبالفعل بدأ السباق وانطلق محمد، لكنه فجأة اختفى، فقد وعيه داخل الحمام وأثناء السباق، ظل تحت المياه لمدة 10 دقائق، لم يلحظ غيابه أحد، وكأن المسابقة قد خلت من المراقبين والمحكمين وحتى المدرب، لا أحد هناك لينقذ محمد يوسف.

المفاجأة الصادمة لمصرع السباح يوسف محمد بنادي الزهور يحكيها أحد شهود العيان، الذي قال: "أنا كنت في البطولة، ومش هكلمكوا عن التنظيم لأنه كان سيئ جدًا، محمد يوسف كان في آخر تصفية في سباقات الـ Back ولمس الأوميجا وأغمى عليه، الأوميجا دي بتبقى آخر السباق وعند الحكم، والكارثة الكبيرة أن بعد الـ Back خدوا راحة، ونزلوا يكملوا، وفيه ولد شافه وهما بيعوموا، وقال للحكم في حد تحت المياه والحكم مكانش مصدقه أصلًا".

واستطرد شاهد العيان قائلًا: "لو حسبنا الوقت يبقى فضل تحت الماية بتاع 10 دقائق، ومحدش لاحظ أي حاجة ولا حد شافه سواء حكم ولا منقذ".

مأساة مصرع السباح محمد يوسف، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، أثارت أحزان واستياء العديد من النشطاء، وأثارت الجدل في الوسط الرياضي.

وتساءل العديد من النشطاء عن عدم وجود منقذ أو مراقب أو حتى مدرب داخل البطولة، يلاحظ عملية اختفاء السباح محمد يوسف تحت المياه في مدة استمرت 10 دقائق، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، فإن اللاعب تعرّض لحالة إغماء مفاجئة فور انتهاء سباق 50 مترًا ظهر، ليتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، حيث وافته المنية رغم محاولات الإنعاش.

محمد يوسف في قاع حمام السباحة لمدة 10 دقائق

شهود العيان أكدوا أن محمد يوسف أنهى سباق 50 متر ظهر أمام الحكام والمنقذين مباشرة، ولم يتعرض لأي اصطدام أو سقوط داخل المسبح، الغريب أن 9 لاعبين خرجوا من المياه بعد انتهاء السباق، بينما لم يخرج يوسف، ولم ينتبه إليه المدربون أو السباحون، فقد الوعي داخل حمام السباحة وظل وحيدًا في قاع الحمام دون منقذ، ثم تم اكتشافه داخل حمام السباحة بعد انطلاق سباق جديد للتتابع، حين لاحظه أحد السباحين صدفة في قاع حمام السباحة.

ووصف عدد من شهود العيان سيارة الإسعاف، التي نقلت محمد يوسف بأنها لم تكن مجهّزة بجهاز صدمات كهربائية، فيما أكد آخرون أن التدخل الطبي الحقيقي بدأ داخل المستشفى، وأن مدرب اللاعب هو من بدأ محاولات إنعاشه قبل وصول الإسعاف.

أثار مصرع السباح الصغير محمد يوسف حزنًا شديدًا في الأوساط الرياضية، حيث علق بطل العالم في السباحة بالزعانف وليد أحمد فؤاد قائلًا: "صحيت على خبر مؤلم ومفجع، النهاردة يوم أسود فى تاريخ السباحة المصرية، توفى الى رحمة الله السباح يوسف محمد سباح نادى الزهور مواليد ٢٠١٣، بعد انتهاء السباق الخاص به ولم يره أحد بعد سقوطه داخل حمام السباحة".

وتساءل السباح العالمي وليد فؤاد "فين الحكام؟ فين المنقذين؟ فين مدربه؟ فين وفين وفين؟ لا اله الا الله.. ربنا يرحمك يا ابنى وجعت قلوبنا"

أما المعلق والناقد الرياضي علي أبو هيف فقال: “كارثة كبيرة وحاجة تجننك من الصدمة وتعرفك قد أيه الفشل اللي وصلنا له، السباح يوسف محمد مات بسبب الإهمال، إهمال من الجميع، إهمال في تنظيم بطولة جمهورية بالحجم ده ويكتشف بالصدفة أن الولد تحت المياه في السباق اللي بعده، فين المنقذين، فين الحكام اللي بيراقبوا، فين المدرب بتاعه، مخدش باله أنه مش موجود، فين الإسعافات الأولية، فين جهاز الصدمات لما متسابق يكتشف بالصدفة في السبق اللي بعده أن فيه حد تحت المياه يعني عدى وقت قد أيه”.

وتابع المعلق علي أبو هيف: "اتحاد السباحة بيحاول يدفن الحقيقة، نادي الزهور اكتفى بإصدار بيان نعي، للدرجة دي أرواح الأطفال وولادنا رخيصة كدة، الكل مدان.. الاتحاد ورئيسه.. المنقذين والحكام.. المدرب والنادي نفسه مدان، الناس دي لازم تتحاسب على الكارثة دي... يعلنوا استقالتهم أقل حاجة مقابل خسارة فادحة لطفل ١٢ سنة، أهله تعبوا لحد ما هو وصل للي هو فيه، عشان يروح بسبب إهمال بشع، مش هنقبل بأقل من محاسبة كل المسئولين وإقالتهم، كله مدان ولله الأمر من قبل ومن بعد".

قلوبنا وجعتنا على السباح البورسعيدي الناشئ

أما الإعلامية الرياضية دينا نبيل فقالت: "حادث مؤسف وحزين جدًا حدث وهو وفاة سباح نادي الزهور الناشىء يوسف محمد في بطولة الجمهورية بعد ما تعرض للإغماء خلال السباق، لما تعرف التفاصيل تفكر في 100 سؤال فين حكم الحارة الخاصة بيوسف الله يرحمه؟ ليه إضاءة استاد القاهرة ضعيفة جدًا كدة عند مجمع حمامات السباحة، للدرجة اللي تخلي واحد يبقى غرقان بقاله ٨ دقايق، بحسب تاكيد أولياء الأمور ومحدش يشوفه! وأصلًا ليه بيتلعب بطولات سباحة في الليل لناشئين ماتتلعب الصبح؟ ليه المسعف في البطولة مش معاه جهاز إنعاش القلب أو الصدمات الكهربائية؟ وهو الجهاز ده بيبقى موجود اصلا في اي ماتش او بطولة بتتلعب عموما ولا لاء؟".

وتابعت دينا نبيل: "هل قبل أي بطولة في أي مرحلة سنية المشاركين بيخضعوا لكشف طبي قبل ما ينزلوا السباقات والماتشات ولا لاء؟ في أولمبياد باريس كان في واقعة مشهورة لبطلة تعرضت لإغماء في سباق بس مدربتها نطت في حمام السباحة على طول ولحقتها وطلعتها.. طيب فين المدرب اللي المفروض عينه على السباح بتاعه؟ ربنا يصبر أبوه وأمه.. قلوبنا معاهم في مصابهم الأليم وأتمنى إعلان نتيجة التحقيقات بشكل عاجل في القصة دي".

التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد

أما البلوجر أحمد وجيه فقال: " قلوبنا وجعتنا على السباح البورسعيدي الناشئ يوسف محمد، والذي وافته المنية خلال بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا بالقاهرة. قمة الإهمال من القائمين على البطولة حسب رواية الشهود، أزاي طفل يغمى عليه لمدة ٥ دقايق ومحدش ياخد باله، المفروض يبقى في منقذين وإسعافات أوليه تبقى عنيهم على السباحين لأن محدش عارف أيه ممكن يحصل...".

جدير بالذكر أن التقرير الطبي لجثة السباح يوسف محمد أظهرت أنه وصل إلى مستشفى دار الفؤاد مصابًا بعدم انتظام بكهربائية القلب وارتجاف بطيني وتوقف عضلة القلب أكثر من مرة وعدم التنفس وفشلت جميع المحاولات لإنقاذه.

