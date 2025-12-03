الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

أرسنال يفوز على برينتفورد ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال
حقق أرسنال فوزًا هامًا على نظيره برينتفورد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي أرسنال كل من: ميكيل ميرينو في الدقيقة 11، وبوكايو ساكا في الدقيقة 90+1.

 

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

تشكيل أرسنال أمام برينتفورد

وضم تشكيل نادي أرسنال أمام برينتفورد كلًا من:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كالافيوري — هينكابي — موسكيرا — بن وايت

خط الوسط: أوديغارد — زوبيمندي — رايس

خط الهجوم: مارتينيلي — ميرينو — مادويكي

الصورة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة
2- مانشستر سيتي 25 نقطة
3- تشيلسي 24 نقطة
4- أستون فيلا 24 نقطة
5- برايتون 22 نقطة
6- سندرلاند 22 نقطة
7- مانشستر يونايتد 21 نقطة
8- ليفربول 21 نقطة
9- كريستال بالاس 20 نقطة
10- برينتفورد 19 نقطة
11- بورنموث 19 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
14- إيفرتون 18 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتينغهام فورست 12 نقطة
17- وست هام 11 نقطة
18- ليدز يونايتد 11 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، قد تقدم 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج قبل الأسبوع الـ 14، وذلك بدلًا من المركز الثاني عشر بعد الجولة الـ 12.

 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساءً

 

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد نوتينغهام فورست - 9:30 مساءً

أرسنال ضد برينتفورد - 9:30 مساءً

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساءً

ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساءً

الخميس 4 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً.

