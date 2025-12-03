للمرة الثانية، محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "الأنفيلد" في العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول وسندرلاند، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

واستمر محمد صلاح على مقاعد بدلاء لفريق ليفربول أمام سندرلاند، بعدما كان بديلًا في لقاء وست هام في الجولة الماضية ولم يشارك في أي دقيقة.

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

ويأمل ليفربول تحقيق نتيجة إيجابية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على وست هام يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك ليفربول 21 نقطة حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، في حين أن سندرلاند لديه 22 نقطة في المركز السادس.

وكان أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، تحدث عن عدة نقاط مهمة قبل مواجهة سندرلاند، اليوم الأربعاء، أبرزها مسألة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد رحيله للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إجراء عملية تدوير؟ لم أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر".

