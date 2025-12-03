الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مادويكي يقود هجوم آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال
18 حجم الخط

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام برينتفورد

وضم تشكيل نادي أرسنال أمام برينتفورد كلا من:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كالافـيوري — هـنيكابي — موسكيرا — بن وايت

خط الوسط: أوديجارد — زوبيميندي — رايـس

خط الهجوم: مارتيـنيلي — مـيرينو — مــادويكي

الصورة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة
2- مانشستر سيتي 25 نقطة
3- تشيلسي 24 نقطة
4- أستون فيلا 24 نقطة
5- برايتون 22 نقطة
6- سندرلاند 22 نقطة
7- مانشستر يونايتد 21 نقطة
8- ليفربول 21 نقطة
9- كريستال بالاس 20 نقطة
10- برينتفورد 19 نقطة
11- بورنموث 19 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
14- إيفرتون 18 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة
17- وست هام 11 نقطة
18- ليدز يونايتد 11 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، قد تقدم 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج قبل الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثاني عشر بعد الجولة الـ 12.

 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساءً 

 

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد نونتينجهام فورست - 9:30 مساءً

أرسنال ضد برينتقورد - 9:30 مساءً

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساءً 

ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساءً 

الخميس 4 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي برايتون ضد آستون فيلا ترتيب الدوري الإنجليزي دوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد ليفربول ضد سندرلاند لدوري الإنجليزي الممتاز فولهام ضد مانشستر سيتي

مواد متعلقة

لصالح أندية أوروبا، فيفا يعلن موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات قبل أمم أفريقيا

ديكو يكشف حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة

أسطورة آرسنال يصدم محمد صلاح بتصريح مفاجئ

تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

هالاند يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads