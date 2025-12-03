مادويكي يقود هجوم آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام برينتفورد

وضم تشكيل نادي أرسنال أمام برينتفورد كلا من:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كالافـيوري — هـنيكابي — موسكيرا — بن وايت

خط الوسط: أوديجارد — زوبيميندي — رايـس

خط الهجوم: مارتيـنيلي — مـيرينو — مــادويكي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- تشيلسي 24 نقطة

4- أستون فيلا 24 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- سندرلاند 22 نقطة

7- مانشستر يونايتد 21 نقطة

8- ليفربول 21 نقطة

9- كريستال بالاس 20 نقطة

10- برينتفورد 19 نقطة

11- بورنموث 19 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

14- إيفرتون 18 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة

17- وست هام 11 نقطة

18- ليدز يونايتد 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، قد تقدم 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج قبل الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثاني عشر بعد الجولة الـ 12.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساءً

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد نونتينجهام فورست - 9:30 مساءً

أرسنال ضد برينتقورد - 9:30 مساءً

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساءً

ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساءً

الخميس 4 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً.

