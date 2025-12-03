ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهت منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، التي شهدت مباراتي العراق مع البحرين والجزائر مع السودان.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب

يتصدر منتخب العراق المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه منتخب السودان والجزائر بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما، فيما يتذيل الترتيب منتخب البحرين بدون نقاط.

وفاز منتخب العراق على نظيره البحرين بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

في الدقيقة العاشرة سجل منتخب العراق الهدف الأول في مرمى البحرين عن طريق حارس المرمى البحريني إبراهيم لطف الله بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 18 خرج حارس البحرين إبراهيم لطف الله من المباراة وشارك بديله عمر سالم.

واستمر ضغط منتخب العراق وسجل مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي البداية تم إلغاء الهدف بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو تم تأكيد الهدف.

وكاد مهند علي أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 42 بعد الانفراد بالمرمى ولكن أنقذ مدافع البحرين الكرة من على خط المرمى.

وسدد محمد مرهون كرة خطيرة لمنتخب البحرين على مرمى العراق ولكن تمر بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز هشام اليد عيسى هدف منتخب البحرين الوحيد في الدقيقة 79 لينتهي الشوط بفوز العراق 2 / 1 ويحصد المنتخب العراقي أول 3 نقاط في بطولة كأس العرب.

السودان يخطف تعادلا مثيرا من الجزائر في كأس العرب 2025

وتعادل منتخبا الجزائر والسودان سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

وتعرض آدم وناس لاعب الجزائر للطرد في الوقت بدل الضائع.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

