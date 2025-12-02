الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
 يستضيف ملعب كرافن كوتيج مباراة مانشستر سيتي وفولهام، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

ويأمل مانشستر سيتي تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على آرسنال، صاحب المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

تنطلق  مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام 

تُذاع  مباراة مانشستر سيتي أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويحتل مان سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن فولهام لديه 17 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

 

وعلي صعيد آخر يستهدف ثنائي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل وفقا لتقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ثنائي حراس المرمى يسعيان إلى الرحيل عن مانشستر سيتي خلال انتقالات يناير.

 

ويوضح التقرير أن جيمس ترافورد وستيفن أورتيجا يرغبان في مغادرة صفوف مانشستر سيتي، في ظل التراجع الملحوظ لدورهما، خاصة بعد التعاقد مع دوناروما.

وكان مانشستر سيتي تعاقد مع جيمس ترافورد من بيرنلي حيث عاد مجددًا لمانشستر سيتي في أوائل أغسطس.

وتوقع ترافورد دورًا رئيسيًا مع السيتي، لكن التعاقد مع دوناروما من باريس سان جيرمان، أثر على مشاركته تحت قيادة جوارديولا.

 

