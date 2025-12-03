لصالح أندية أوروبا، فيفا يعلن موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات قبل أمم أفريقيا

18 حجم الخط

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الأندية الأوروبية ستستفيد من أسبوع إضافي، حتى 15 ديسمبر، قبل أن تكون ملزمة بتحرير لاعبيها المشاركين في كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب هذا الشهر.

بيان رسمي من الفيفا

وأضاف فيفا في بيان له أنه "تماشيًا مع النهج المعتمد في كأس العالم 2022، ستُخفض فترة الإتاحة بمقدار سبعة أيام وتبدأ يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025".

وأوضح البيان أن مكتب مجلس الاتحاد اتخذ هذا القرار بعد "مشاورات مثمرة" بهدف "تقليل التداعيات" على الأندية والمنتخبات.

وتقام البطولة في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير في المغرب.

وتابع فيفا: "كما تقرر تشجيع الاتحادات الأعضاء المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والأندية التي تحرر لاعبين على الدخول في مناقشات ثنائية بنية حسنة من أجل إيجاد حلول فردية مناسبة".

وفي حال استمرار النزاع بعد هذه المناقشات، أشار فيفا إلى أنه "سيقوم بالوساطة بين الطرفين وتطبق توجيهات تراعي ظروف كل حالة".

وذكر فيفا أن عوامل تسوية هذه النزاعات تشمل "جدول مباريات المسابقات المعنية، مدى تقدم هذه المسابقات، مشاركة اللاعبين السابقة والمتوقعة في المباريات المعنية، وأي عوامل أخرى ذات صلة".

وكان بعض مدربي المنتخبات الإفريقية قد انتقدوا هذا التأخير في إتاحة اللاعبين، معتبرين أنه يضر بالإعداد الجيد لفرقهم.

وفي المقابل، تستفيد بطولات أوروبية من هذا التأجيل وبالتالي الاستفادة من نجومها الأفارقة.

