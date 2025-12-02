الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14
الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب المنافسين و6 نقاط عن تشيلسي قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة
2- مانشستر سيتي 25 نقطة
3- تشيلسي 24 نقطة
4- أستون فيلا 24 نقطة
5- برايتون 22 نقطة
6- سندرلاند 22 نقطة
7- مانشستر يونايتد 21 نقطة
8- ليفربول 21 نقطة
9- كريستال بالاس 20 نقطة
10- برينتفورد 19 نقطة
11- بورنموث 19 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
14- إيفرتون 18 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة
17- وست هام 11 نقطة
18- ليدز يونايتد 11 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نقدم 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج قبل الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثاني عشر بعد الجولة الـ 12.

 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساءً 

 

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد نونتينجهام فورست - 9:30 مساءً

أرسنال ضد برينتقورد - 9:30 مساءً

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساءً 

ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساءً 

الخميس 4 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً. 

