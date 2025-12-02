موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب المنافسين و6 نقاط عن تشيلسي قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- تشيلسي 24 نقطة

4- أستون فيلا 24 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- سندرلاند 22 نقطة

7- مانشستر يونايتد 21 نقطة

8- ليفربول 21 نقطة

9- كريستال بالاس 20 نقطة

10- برينتفورد 19 نقطة

11- بورنموث 19 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

14- إيفرتون 18 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة

17- وست هام 11 نقطة

18- ليدز يونايتد 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نقدم 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج قبل الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثاني عشر بعد الجولة الـ 12.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساءً

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد نونتينجهام فورست - 9:30 مساءً

أرسنال ضد برينتقورد - 9:30 مساءً

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساءً

ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساءً

الخميس 4 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً.

