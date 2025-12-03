الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الاشتباكات في رفح الفلسطينية لن تمر بصمت

إعلام إسرائيلي: الاشتباكات
إعلام إسرائيلي: الاشتباكات في رفح لن تمر بصمت، فيتو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن الجيش الإسرائيلي يراقب الاشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية “بغضب وخطورة كبيرة”، محذرة من أن التصعيد الأخير قد لا يمر دون رد مباشر. واعتبرت المصادر أن الأحداث الأخيرة تضع المنطقة على حافة مواجهة أوسع محتملة.

تفاصيل الاشتباكات في رفح الفلسطينية

وركزت الاشتباكات في المناطق الجنوبية لـ رفح الفلسطينية ومحيط المعابر الحدودية، حيث شهدت مواجهات محدودة بين قوات فلسطينية وفرق عسكرية إسرائيلية.

لم تحدد المصادر الإسرائيلية أعداد الإصابات، لكنها أكدت أن التوتر مستمر وأن الوضع متقلب على الأرض.

موقف الجيش الإسرائيلي من أحداث رفح

جيش الاحتلال يتابع الوضع عن كثب، مع استعداد لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا استمر التصعيد، ووصف الإعلام الإسرائيلي الأحداث بأنها “تهديد مباشر للأمن القومي في المنطقة الجنوبية”، مؤكدًا أن أي تصعيد لن يُترك دون رد أو متابعة.

أي تصعيد عسكري محتمل قد يزيد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع وجود جرحى ومصابين يحتاجون إلى العلاج الفوري.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، بعد الجدل حول تشغيل معبر رفح في الاتجاهين ومدى التزام الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار.

عم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه قتل 40 مقاوما فلسطينيا في أنفاق رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

في وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي: "قتلنا أكثر من 40 مقاوما في أنفاق رفح خلال الأيام الأخيرة".

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في أنفاق رفح، قالت إن المباحثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة.

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثمان أسير إسرائيلي في غزة

القسام تعلن موعد تسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال تم العثورعليها شمال قطاع غزة

