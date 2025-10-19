رفعت سيد أحمد: معبر رفح لا يجب أن يخضع لإرادة نتنياهو أو ثقة ترامب

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن إغلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معبر رفح يؤكد ضرورة ألا يخضع المعبر لإرادة نتنياهو، أو يرتبط بثقة ترامب، أو حتى يُدار وفقًا لاتفاق شرم الشيخ فقط.

وأضاف أن من أبرز بنود اتفاق شرم الشيخ كان فتح معبر رفح لعبور المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، بمعدل نحو 600 شاحنة يوميًا، للمساهمة في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في القطاع خلال عدة شهور، مؤكدا أن قرار الإغلاق من قِبل نتنياهو يُعد خطوة معادية لاتفاق شرم الشيخ، ويقوّض الجهود الإنسانية المبذولة لتخفيف المعاناة عن سكان غزة.

إغلاق نتنياهو للمعبر يسى للدول الوسطاء

وأكد في تصريح خاص لـ"فيتو" أن على الوسطاء الأربعة “مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية” أن يتحركوا بشكل فوري ضد قرار نتنياهو بإغلاق المعبر، مشددا على أن هذا القرار لا يستهدف الفلسطينيين فقط، بل يُعد إساءة مباشرة للوسطاء أنفسهم، ويجب التصدي له بحزم.

وأشار إلى أن ما قام به نتنياهو يعكس رفضه لأي مسار سلمي، فهو بطبيعته لا يؤمن بالسلام ويتسم بالغدر، في حين أن حكومته المتطرفة اعتادت خرق الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، مضيفا أن هناك 11 اتفاقية تم التوصل إليها منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، إلا أن حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيًا تنصلوا منها جميعًا، وهو ما يؤكد أن الغدر وعدم الالتزام هو السمة الأساسية لهذه الحكومة، مشددا على ضرورة أن يدرك الفلسطينيون والوسطاء معا أن نتنياهو ليس شريكا حقيقيًا في السلام، بل هو العقبة الأبرز أمام أي جهود تهدف إلى التهدئة أو الحل.

أخذ الأسرى الاسرائيليين لدى حماس جعل الورقة الرئيسية بيد حماس اصبحت بيد إسرائيل

وكشف عن أن أخذ الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، جعل الورقة الرئيسية بيد حماس أصبحت بيد اسرائيل، وبعد أن اطمئنوا للأسرى والجثامين يحاولون الآن التحايل على الاتفاقية، وهنا لابد للوسطاء من الضغط خاصة وأن إغلاق المعبر يستدعي ألا تلقى المقاومة سلاحها، لأن هذا يعنى تنازلها عن أى قوة لها، والغريب أن يتم ذلك وفق إغلاق المعبر والطيران الإسرائيلي أباد عائلات كاملة منها عائلة شعبان وقذف خان يونس.

الضغط العربي على الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا

وأكد أن محاولات نتنياهو لا يرد عليها الا بالضغط العربى على الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا خاصة وان هناك اتفاقيات تمت بـ5 تريليون دولار يمكن استخدامها كأداة ضغط.

تصريحات نتنياهو: حرب لا تنتهي إلا بتحقيق الأهداف

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح يوم السبت الماضي قائلًا: "قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به."

وأكد أن الحرب لم تنته بعد، موضحًا أن هناك العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها قبل إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق، خاصة تجريد حركة حماس من سلاحها وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح.

