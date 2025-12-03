الاستعلامات: مصدر مسئول ينفي التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة

18 حجم الخط

قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن مصدر مصري مسئول نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة.

التوافق على فتح المعبر فسيكون العبور منه في الاتجاهين

وأكد المصدر بحسب القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها اليوم، أنه إذا تم التوافق على فتح المعبر فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط من قطاع غزة إلى مصر

جدير بالذكر أن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية، زعم اليوم الأربعاء، عن فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط من قطاع غزة إلى مصر.

وأضافت أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من إسرائيل، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في يناير 2025.

أزمة إنسانية حادة بعد الحرب

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.

