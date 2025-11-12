الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء والسفير السنغافوري يطلعان على آلية إدخال المساعدات لغزة من معبر رفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
18 حجم الخط

زار اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه السفير السنغافوري لدى مصر دومينيك جوه، معبر رفح البري، وذلك في إطار زيارة السفير للمحافظة التي تستمر يومين.

محافظ شمال سيناء والسفير السنغافوري يتفقدان معبر رفح البري للاطلاع على آلية دخول المساعدات إلى غزة

وخلال الجولة، استمع السفير إلى شرح من مسئولي المعبر حول آلية عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة، ودور الجهات المصرية في تسهيل وصولها عبر معبر رفح، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأعرب السفير دومينيك جوه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم الشعب الفلسطيني وتيسير دخول المساعدات إلى القطاع رغم التحديات الإنسانية الراهنة.

أوقاف شمال سيناء تعقد 214 ندوة حول ترشيد استخدام الأطفال للإنترنت

محافظ شمال سيناء يرافق السفير السنغافوري في جولة داخل مستشفى العريش العام

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن الدولة المصرية مستمرة في أداء دورها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالتعاون الدولي في هذا الإطار، ومنه دعم سنغافورة للجهود الإغاثية.

