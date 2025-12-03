إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

18 حجم الخط

سد النهضة، زعمت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مواقف مصر بشأن مفاوضات سد النهضة تظهر عدم الجدية في التعامل مع القضايا المطروحة.

الخارجية الإثيوبية تزعم تعنت مصر في مفاوضات سد النهضة

وأضافت الوزارة متجاهلة القانون الدولي قائلة، إن إثيوبيا ملتزمة باستخدام مواردها الطبيعية الموجودة ضمن حدودها السيادية، دون الحاجة للحصول على إذن من أي طرف خارجي، حسب مزاعمها.

وتابعت الخارجية الإثيوبية قائلة: أديس أبابا لا تطلب إذنًا لاستخدام الموارد الطبيعية داخل أراضيها، زاعمة أن سد النهضة مشروع سيادي يهدف إلى التنمية الوطنية.

جاء البيان بعد تصريحات مصرية أعربت فيها عن قلقها من تأثير السد على حصتها المائية في نهر النيل، ودعت إلى حلول تفاوضية ملزمة.

مصر ترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة

في وقت سابق من مساء أمس، قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر ترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى برلين.

خبير يكشف عن خلل جسيم فى جسم سد النهضة

من جانبه أكد الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بجامعات ماليزيا، عن وجود دعامات غريبة في جسم سد النهضة الخرساني، كاشفًا عن أضعف مقطع في بناء السد الإثيوبي، مستعينًا بأحدث صور تم التقاطها للسد ويظهر فيها هذا التدعيم.

وتساءل الدكتور محمد حافظ عن سر وجود هذا التدعيم في جسم سد النهضة الخرساني، والذي لم يكن موجودًا من قبل، قائلًا: "ما حقيقة واقع الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي بهذا المقطع تحديدًا"، ووصف ذلك التدعيم قائلًا: "فيه حاجة غلط".

