سعر النفط الكندي يهبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس

هبطت أسعار النفط الكندي إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالخام الأمريكي منذ مارس، مع ارتفاع الإنتاج من ألبرتا وسط سوق عالمية تشهد فائضا بالإمدادات.

تراجع أسعار النفط الكندي

تراجع سعر "خام غرب كندا سليكت" الثقيل، المتداول في ألبرتا تسليم يناير، ليسجل خصمًا بواقع 13 دولارًا دون سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء، وفق بيانات من شركة الوساطة "مودرن كوموديتيز".

ويعد ذلك الخصم السعري الأكبر منذ مارس، حين فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على النفط الكندي لفترة وجيزة.

وعلى ساحل الخليج الأمريكي، يتداول الخام الكندي الثقيل لشهر يناير بخصم يبلغ 4.55 دولار دون خام غرب تكساس الوسيط، وهو أوسع خصم منذ يناير، بحسب بيانات "لينك داتا سيرفيسز".

الضغوط البيعية على السوق العالمية

انخفاض أسعار النفط الكندي يأتي مع عودة العمل بنظام الحصص على أكبر نظام لخطوط تصدير الخام في البلاد، في إشارة إلى ارتفاع الإنتاج بعد عمليات صيانة موسمية لمناجم الرمال النفطية في أكتوبر، ويضيف إنتاج كندا مزيدا من الضغوط البيعية على السوق العالمية مع ظهور أول تخمة كبيرة منذ 2020، بينما تتداول العقود الآجلة الأمريكية دون 60 دولارا للبرميل، ويتباطأ نمو الطلب مع تأثير رسوم ترامب الجمركية على اقتصادات العالم، بينما تكافح الصين ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

قال مارك ماكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماونتن كورب"، في مقابلة يوم الجمعة، إن أحجام التدفقات عبر خط أنابيب "ترانس ماونتن" الموسع –وهو المسار الوحيد لمنتجي غرب كندا لشحن الخام إلى آسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة– مرشحة للتراجع في ديسمبر بسبب تراكم كميات من النفط المخزنة على ناقلات حول العالم.

