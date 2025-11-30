وكالة نوفوستي: مواطنون روس كانوا على متن ناقلتي النفط المستهدفتين في البحر الأسود

18 حجم الخط

نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصادر دبلوماسية في العاصمة موسكو قولها إن هناك مواطنين روس كانوا على متن الناقلتين "فيرات" و"كايروس" اللتين تعرضتا لهجوم من قبل القوات الأوكرانية في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا.

مواطنين روس كانوا على متن ناقلتي النفط المستهدفتين في البحر الأسود



وأكدت المصادر الدبلوماسية لوكالة "نوفوستي": "تعرضت ناقلتا النفط فيرات وكايروس، اللتان تقلان مواطنين روس مسالمين، لعدة هجمات إرهابية مستهدفة، وغادرة أثناء وجودهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، ولحسن الحظ، وبفضل شجاعة وحزم طاقمي الناقلتين لم تقع إصابات".

هجوم أوكراني يستهدف ناقلتي نفط روسيتين



وأضافت المصادر أن "هذه الأعمال العدوانية لم تهدد سلامة النقل البحري والبيئة فحسب، بل هددت أيضا سلاسل التوريد التجارية والاقتصادية".

وأوضحت المصادر أن "البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج تتعاون مع الجانب التركي، وتحدد هوية مرتكبي الهجوم، للرد عليهم".

وكانت الناقلتان "كايروس" و"فيرات" اللتان ترفعان علم جامبيا أرسلتا بفارق زمني قصير إشارات استغاثة يوم الجمعة، وهما تبحران دون حمولة على بعد 28 و38 ميلا بحريا من الساحل التركي في البحر الأسود في طريقهما إلى روسيا.

واندلع حريق في غرفة محركات "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة، لكن لم يندلع حريق كبير على متنها. وتم إجلاء 25 شخصا من أفراد طاقم "كايروس" إلى الشاطئ.

ونقلت وكالة "يونيان" عن مصادر أمنية أن استهداف ناقلتي النفط كان عملية مشتركة للمديرية العامة الثالثة عشرة للمخابرات العسكرية التابعة لجهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية.

