الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، إن بلاده تأمل أن تواصل قطر لعب دور بنّاء وإيجابي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

غضب قطري مشروع

وأضاف أن واشنطن تدرك أن القطريين غاضبون مما حصل مؤخرًا، لكنه شدّد على أن ذلك لا يُلغي حقيقة استمرار الحرب في ظل وجود حركة حماس ورهائن مختطفين.

دعوة لدول الخليج

وأكد الوزير الأمريكي على ضرورة أن تقدّم قطر ومعها بقية دول الخليج إسهامات إضافية وبنّاءة لإنهاء الحرب، معتبرًا أن هذه الخطوات تصبّ في مصلحة المنطقة بأسرها.

وزعم  وزير الخارجية  الأمريكي مارك روبيو، اليوم الإثنين، خلال زيارته لإسرائيل، أن  حماس تنظيم إرهابي وعليها تسليم سلاحها، فهي تستخدم سكان غزة دروعا بشرية.

وأضاف روبيو: “نركز الآن على الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر في إبرام صفقة في غزة، ويجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك”.

وتابع: سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس، فلا يمكن لها مواصلة العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار والرئيس ترمب ملتزم بذلك.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قطر قطاع غزة حركة حماس دول الخليج حرب غزة

مواد متعلقة

لماذا لم تتصد دول الخليج للضربة الإسرائيلية على قطر؟ أمين المجلس يفجر مفاجأة

الخارجية الأمريكية: زيارة روبيو إلى الدوحة للتأكيد على دعم سيادة قطر

وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق في القدس برفقة نتنياهو

إعلام عبري: نتنياهو سيعرض على وزير الخارجية الأمريكي خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

الأكثر قراءة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

لماذا لم تتصد دول الخليج للضربة الإسرائيلية على قطر؟ أمين المجلس يفجر مفاجأة

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads