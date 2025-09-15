وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، إن بلاده تأمل أن تواصل قطر لعب دور بنّاء وإيجابي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

غضب قطري مشروع

وأضاف أن واشنطن تدرك أن القطريين غاضبون مما حصل مؤخرًا، لكنه شدّد على أن ذلك لا يُلغي حقيقة استمرار الحرب في ظل وجود حركة حماس ورهائن مختطفين.

دعوة لدول الخليج

وأكد الوزير الأمريكي على ضرورة أن تقدّم قطر ومعها بقية دول الخليج إسهامات إضافية وبنّاءة لإنهاء الحرب، معتبرًا أن هذه الخطوات تصبّ في مصلحة المنطقة بأسرها.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الإثنين، خلال زيارته لإسرائيل، أن حماس تنظيم إرهابي وعليها تسليم سلاحها، فهي تستخدم سكان غزة دروعا بشرية.

وأضاف روبيو: “نركز الآن على الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر في إبرام صفقة في غزة، ويجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك”.

وتابع: سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس، فلا يمكن لها مواصلة العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار والرئيس ترمب ملتزم بذلك.



