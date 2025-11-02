رسوم ترامب الجمركية تزيد أعباء المستهلكين الأمريكيين في موسم الأعياد

كشف تحليل لشركة LendingTree أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سيشهد انخفاضا بمليارات الدولارات خلال موسم الأعياد الحالي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل ستة أشهر.

وأشار التقرير، الذي نشرته شبكة CNBC، إلى أن الرسوم الجمركية ستزيد التكاليف الإجمالية على المستهلكين وتجار التجزئة بنحو 40.6 مليار دولار، يتحمل المستهلكون منها 28.6 مليار دولار مباشرة، بمتوسط 132 دولارا إضافيا لكل متسوق، بينما يتحمل التجار 12 مليار دولار.

وحذر مات شولتز، كبير محللي التمويل الاستهلاكي في LendingTree، من أن هذه التكاليف الإضافية قد تدفع الكثير من الأمريكيين إلى تقليص نفقاتهم على الهدايا أو اللجوء إلى المزيد من الديون، في وقت يعتبر فيه الإنفاق خلال موسم الأعياد حساسا للميزانيات الأسرية.

ومن المتوقع أن تظهر آثار هذه الرسوم بشكل أكبر مع طرح السلع المخزنة في الأسواق، حيث شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا.

ووفقًا للتقرير، ستكون الإلكترونيات هي الفئة الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، بمتوسط زيادة 186 دولارًا لكل مشترٍ، تليها الملابس والإكسسوارات بزيادة 82 دولارًا، ثم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والألعاب بزيادة 14 دولارا، وأخيرًا المواد الغذائية والحلوى بزيادة 12 دولارًا.

يذكر أن هذه الرسوم الجمركية كانت قد فرضت قبل ستة أشهر في إطار ما وصفه ترامب بـ "يوم التحرير" التجاري، ويبدو أن تأثيرها المالي سيكون أوضح ما يكون خلال موسم الأعياد والعطلات المقبل.

