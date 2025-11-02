الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسوم ترامب الجمركية تزيد أعباء المستهلكين الأمريكيين في موسم الأعياد

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشف تحليل لشركة LendingTree أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سيشهد انخفاضا بمليارات الدولارات خلال موسم الأعياد الحالي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل ستة أشهر.

وأشار التقرير، الذي نشرته شبكة CNBC، إلى أن الرسوم الجمركية ستزيد التكاليف الإجمالية على المستهلكين وتجار التجزئة بنحو 40.6 مليار دولار، يتحمل المستهلكون منها 28.6 مليار دولار مباشرة، بمتوسط 132 دولارا إضافيا لكل متسوق، بينما يتحمل التجار 12 مليار دولار.

وحذر مات شولتز، كبير محللي التمويل الاستهلاكي في LendingTree، من أن هذه التكاليف الإضافية قد تدفع الكثير من الأمريكيين إلى تقليص نفقاتهم على الهدايا أو اللجوء إلى المزيد من الديون، في وقت يعتبر فيه الإنفاق خلال موسم الأعياد حساسا للميزانيات الأسرية.

ومن المتوقع أن تظهر آثار هذه الرسوم بشكل أكبر مع طرح السلع المخزنة في الأسواق، حيث شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا.

ووفقًا للتقرير، ستكون الإلكترونيات هي الفئة الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، بمتوسط زيادة 186 دولارًا لكل مشترٍ، تليها الملابس والإكسسوارات بزيادة 82 دولارًا، ثم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والألعاب بزيادة 14 دولارا، وأخيرًا المواد الغذائية والحلوى بزيادة 12 دولارًا.

txt

أمريكا تعلق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026

txt

"الشيوخ" يتحدى ترامب، إقرار إلغاء الرسوم الجمركية على البرازيل

يذكر أن هذه الرسوم الجمركية كانت قد فرضت قبل ستة أشهر في إطار ما وصفه ترامب بـ "يوم التحرير" التجاري، ويبدو أن تأثيرها المالي سيكون أوضح ما يكون خلال موسم الأعياد والعطلات المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب يوم التحرير الرسوم الجمركية موسم الأعياد والعطلات السلع الغذائية الإنفاق الاستهلاكي

مواد متعلقة

ترامب: ستكتشفون ما سأقوم به إذا شنت الصين عملا عسكريا في تايوان

أمريكا تعلق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية