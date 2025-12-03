اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة لـ يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)

18 حجم الخط

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو للسباق الذي شهد وفاة لاعب الزهور يوسف محمد، بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة.

ويظهر من خلال الفيديو مشاركة اللاعب في تصفية سباق 50 متر ظهر ببطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، قبل أن تعرضه لحالة إغماء في نهاية السباق.

وكشف اتحاد السباحة في بيان رسمي، أن اللاعب تعرض لخالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة مدينة نصر، وتوفي هناك.

اتحاد السباحة ينعى لاعب الزهور

ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

