الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء في بطولة الجمهورية

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

أصيب يوسف محمد لاعب نادي الزهور للسباحة  بحالة إغماء  خلال المشاركة في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي وتم نقله  لمستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة.

نقل سباح يوسف محمد للمستشفي

وخلال مشاركة اللاعب في منافسات 50 متر ظهر وبعد القفز في المياه سقط السباح للأسفل وسريعا تدخل المنقذين بإخراج اللاعب ومسئولي الإسعاف والإدارة الطبية وتم اخراج اللاعب مباشرة.

وتلقي الإسعافات الأولية وتم نقله لمستشفى دار الفؤاد من خلال سيارة الإسعاف المتواجدة حيث يخضع للمتابعة والملاحظة الطبية حاليا لمتابعة حالة اللاعب.

وقرر اتحاد السباحة تحمل التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب والمتابعة الطبية له طبقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة واعتمادات مجلس إدارة اتحاد السباحة.

ويتابع مجلس ادارة اتحاد السباحة حالة اللاعب الطبية اول باول بالتنسيق مع أطباء المستشفى  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسعافات الاولية بطولة الجمهورية حمامات السباحة مجمع حمامات السباحة وزارة الشباب والرياض وزارة الشباب والرياضة نادى الزهور

مواد متعلقة

أكلات ممنوع تقديمها للاعب السباحة قبل البطولات

إنبي يحتفي بأبطال السباحة عقب حصد المركز الثالث عالميا (صور)

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

محمد قدوس يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

مصدر: الزمالك يستقر على بيع حسام عبد المجيد لسببين

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads