نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء في بطولة الجمهورية

أصيب يوسف محمد لاعب نادي الزهور للسباحة بحالة إغماء خلال المشاركة في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي وتم نقله لمستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة.

نقل سباح يوسف محمد للمستشفي

وخلال مشاركة اللاعب في منافسات 50 متر ظهر وبعد القفز في المياه سقط السباح للأسفل وسريعا تدخل المنقذين بإخراج اللاعب ومسئولي الإسعاف والإدارة الطبية وتم اخراج اللاعب مباشرة.

وتلقي الإسعافات الأولية وتم نقله لمستشفى دار الفؤاد من خلال سيارة الإسعاف المتواجدة حيث يخضع للمتابعة والملاحظة الطبية حاليا لمتابعة حالة اللاعب.

وقرر اتحاد السباحة تحمل التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب والمتابعة الطبية له طبقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة واعتمادات مجلس إدارة اتحاد السباحة.

ويتابع مجلس ادارة اتحاد السباحة حالة اللاعب الطبية اول باول بالتنسيق مع أطباء المستشفى .

