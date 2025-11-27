18 حجم الخط

آخر الوعود الحكومية الآن التي قالها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي وتتمثل في أن الحكومة سوف تعمل خلال الثلاث سنوات المقبلة على جودة حياة المواطنين، وتحسين معاشهم في مجالات الصحة والتعليم والسيطرة على الأسعار، حتى يشعروا بنتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تحملوا أعباءه واستحقوا أن يوجه لهم رئيس الحكومة الشكر لذلك.



وهذا الوعد سبقه وعد آخر منذ أشهر أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، قال فيه إنه حان الوقت لانخفاض الأسعار، وبدون انتظار لثلاث سنوات.. ولذلك من المهم أن تتسق الوعود الحكومية حتى يقبلها ويصدقها الناس، وأن تتحقق فعلا حتى يصدق الناس أي وعود حكومية أخرى.



ويا ليت الحكومة حينما تعد الناس بشيء لا تختصر أسباب مشاكلنا كلها في الأسباب الخارجية فقط.. فمثلا مشكلة التضخم السبب الرئيسي فيها ليس خارجيا وإنما هو سبب داخلي ويتمثل في انخفاض قيمة الجنيه الناجم عن الفجوة الدولارية المزمنة التي نعانى منها، والتي عالجناه بالمسكنات وليس بعلاج ناجح لها.



ويا ليت أيضا ألا ترمى الحكومة بالمسئولية على من سبقها، وإذا كانت هذه عادة موروثة منذ قرون في مصر، فإن ذلك لم يعد يلقى آذانا صاغية لدى الناس الآن.. الناس تقيس الأمور الآن بمستوى معيشتها، فهذا ما يعنيها ويهمها الآن.

ومن المفضل أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ هذه الوعود فورا أو خلال وقت قصير، الوعود التي تحتاج لسنوات لتحقيقها لا ينصت لها الناس جيدا.. ومن حسن الفطن إختيار الوقت المناسب لإطلاق الوعود الحكومية.. فنحن الآن منشغلون بانتخابات البرلمان الجديد والناس يترقبون تشكيل هذا البرلمان الذى ستطلب منه الحكومة منحها الثقة بعد عرض برنامجها عليه.

