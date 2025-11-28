ترامب وعمره!

18 حجم الخط

بدأ يتناثر كلام الآن حول عمر ترامب وتداعيات ذلك على قدرته على القيام بمهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة.. فقد نشرت النيويورك تايمز تقريرا رصد مظاهر تقدم ترامب فى السن، مثل تخفيض ساعات عمله اليومية، وفقدانه التركيز أحيانا فى الاجتماعات ومغالبته النعاس !

ويبلغ ترامب من العمر تسعة وسبعين عاما الآن ، وهو أمامه فى منصبه أكثر من ثلاثة أعوام وإذا صح تقرير النيويورك تايمز، فهذا يعنى أن ترامب ستتراجع قدرته لتقدمه في العمر، وبالتالى سيتأجل حسم العديد من الأمور، وسيتزايد دور مساعديه ونفوذهم

وبالطبع سوف يؤثر ذلك على إدارة أمور الولايات المتحدة، وأيضًا سوف يؤثر ذلك على العالم كله، لأن الولايات المتحدة مازالت هى الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر فى العالم، وأيضا صاحبة أكبر قوات مسلحة ،والتى تتدخل فى شئون العالم وبالتالى اية قرارات تتخذها تؤثر على العالم كله

وأتوقع أن تهتم مراكز الأبحاث لدينا ببحث ما يطرأ على سياسات أمريكا نتيجة تقدم رئيسها فى العمر.. وذلك حتى نستعد لاختيار أفضل طريقة للتعامل معه.

إن المكالمة المسربة التى نصح فيها ويتكوف مسئولا روسيا بطريقة التعامل مع ترامب أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن التعامل بين الحكام مهم، لرسم السياسات الخارجية الناجحة، فضلا عن أن ترامب منحه قرار الأمم المتحدة الأخير حق الوصاية على غزة لمدة عامين، وبالتالى مهم جدا لنا تجنب شطحاته ، وسهولة إقناعه بما نريد أو نحمى مصالحنا وأمننا القومى.

