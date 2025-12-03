"من أجل قلوب أطفالنا".. توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي ببنها

18 حجم الخط

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية ضمن فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.

يأتي ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القوافل الطبية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.

من جانبها أشارت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـطب بنها إلى أن قافلة اليوم استهدفت مدرسة كفر الكردي بكفر شكر وقامت بإجراء ٢٨٣ كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأطفال والروماتيزم، شملت ٣٧ حالة أمراض العيون، و١٦٤ حالة أطفال، و١٠٠ حالة روماتيزم، بالإضافة إلى عمل نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

