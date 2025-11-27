رئيس جامعة بنها: اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من جودة التعليم

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 11 برنامجا أكاديميا بكليات الجامعة.

اعتماد 11 برنامجا أكاديميا بجامعة بنها



وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البرامج المعتمدة هي برنامج النحت والتشكيل المعمارى والترميم، وبرنامج المنتجات المعمارية والحلي بكلية الفنون التطبيقية، وبرنامج بكالوريوس في العلوم والتربية (تخصص الرياضيات) عام، وبرنامج بكالوريوس في العلوم والتربية (برنامج الفيزياء) عام بكلية التربية.



كما تم اعتماد برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وبرنامج وقاية النبات، وبرنامج علوم الأغذية بكلية الزراعة بمشتهر، واعتماد برنامج التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج الجيولوجيا، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج الكيمياء بكلية العلوم.

توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعتماد كافة البرامج الأكاديمية



ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة والشكر لكل منتسبي الكليات التي تم اعتماد برامج بها، ولمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وأكد الجيزاوي حرص جامعة بنها علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعتماد كافة البرامج الأكاديمية والاعتماد المؤسسي لكلياتها في ضوء تعزيز جودة الأداء المؤسسي بالجامعة، وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، وتطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.

