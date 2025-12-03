18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتعاون مع مباحث تموين القليوبية حملة موسعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

إحباط محاولة طرح 650 كيلو لحوم فاسدة بالأسواق وضبط أختام مزورة بالقليوبية

وجاءت الحملة برئاسة مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري، وبالتنسيق مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن الشعراوي.

وأسفرت الحملة بالقناطر الخيرية القليوبية عن ضبط أحد الأماكن المخالفة المقامة داخل الأراضي الزراعية، حيث تبين قيام القائمين عليه بذبح ماشية مريضة وختم اللحوم بأختام مزورة تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي القليوبية

وتم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي القليوبية بإجمالي وزن 650 كيلو جرام، بالإضافة إلى عدد 2 ختم مزور، كما جرى ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات.

واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المشددة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

إحباط محاولة طرح لحوم فاسدة بالقليوبية،فيتو

