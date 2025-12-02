بنها الأهلية توافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
 عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.

"بنها الأهلية" تستقبل وفدًا من جامعة العرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا بليبيا

جامعة بنها الأهلية توافق على تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والتطوير والابتكار


 واستهل الدكتور جمال السعيد الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور محمود محيي الدين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، لاختياره زميلًا بالجمعية الملكية للاقتصاد في المملكة المتحدة، التي تُعد من أعرق المؤسسات العالمية في مجال الاقتصاد، والمتخصصة في دعم البحث العلمي وصياغة السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها الأهلية تسعى من خلال برامجها الأكاديمية المتميزة إلى توفير تعليم متميز بمعايير عالمية يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل، ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مشيرا الى أن الجامعة حازت على كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور تامر سمير، رؤية الجامعة بخصوص خطتها لإنشاء وإدارة المستشفيات والعيادات الجامعية، ووافق المجلس علي إنشاء مستشفى جامعي لجامعة بنها الأهلية بالشراكة مع جامعة بنها الحكومية حيث سيتم إنشاء المستشفى الجديد على الأرض المخصصة للجامعة الحكومية على أن تتولى إدارتها كلية الطب بجامعة بنها الأهلية لتدريب طلاب كلياتها الطبية ولخدمة أهالي مدينة العبور  من خلال تحقيق التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

كما وافق المجلس على العرض المقدم من جهاز مدينة العبور لشراء أحد المباني بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي الحي الرابع بمدينة العبور وتخصيصه كعيادات لتدريب طلاب الكليات الطبية بالجامعة، كما وافق على البدء في إعداد دراسة لإنشاء مستشفى بيطري ومخاطبة محافظة القليوبية لبحث أماكن توفير قطعة أرض مساحتها فدانين لإنشاء المستشفى لتدريب طلاب كلية الطب البيطري بالجامعة.

ووافق مجلس الأمناء على ما قدمه الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للابتكار وتوظيف وريادة الأعمال بشأن لائحة مكتب الخدمات الصناعية ليكون منصة تطبيقية متقدمة تدعم سياسات الدولة في ربط دور الجامعات بالقطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا  حيث يقدم المكتب الخدمات المختلفة للمصانع والشركات داخل التجمعات الصناعية.

واستعرض المجلس عرض الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة مشروع مبنى المدرجات المركزية لجامعة بنها الأهلية، والمقرر البدء في إنشاؤه قريبا بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة خلال السنوات القادمة.

