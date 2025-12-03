وصفات طبيعية فعّالة، للتخفيف من الهبات الساخنة مع انقطاع الطمث

18 حجم الخط

تُعد الهبات الساخنة واحدة من أكثر الأعراض المزعجة التي ترافق مرحلة انقطاع الطمث، حيث تشعر المرأة باندفاع مفاجئ للحرارة يتصاعد نحو الوجه والرأس والصدر، وقد يصاحبه تعرّق وتسارع في ضربات القلب.

هذه الهبات قد تحدث نهارًا أو ليلًا، وقد تؤثر على النوم والمزاج وجودة الحياة بشكل عام.

وبينما تلجأ بعض السيدات إلى العلاجات الهرمونية، تبحث كثيرات عن طرق طبيعية آمنة وفعّالة لتقليل حدتها.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الهبات الساخنة عرض طبيعي يرافق مرحلة انقطاع الطمث للنساء، لكن يمكن السيطرة عليه بطرق طبيعية بسيطة تساعد في موازنة الهرمونات وتهدئة الجهاز العصبي.

وأضافت الدكتورة هدى أن هناك العديد من الوصفات والمشروبات الطبيعية، التي تُعد خيارات آمنة وفعّالة تقلل التكرار وتخفف الشدّة، خاصة عند الالتزام بها يوميًا إلى جانب اتباع نمط حياة صحي.

وصفات طبيعية لتهدئة الهبات الساخنة للنساء

فيما يلي مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في تهدئة الهبات الساخنة وتقليل تكرارها وشدّتها:

مشروب الميرمية الدافئ لتهدئة الجهاز العصبي وتقليل التعرق

تُعتبر الميرمية من أشهر الأعشاب المستخدمة في علاج الهبات الساخنة بفضل احتوائها على مركّبات نباتية تشبه في تأثيرها الهرمونات الأنثوية. وتساعد أوراق الميرمية كذلك في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التعرّق المفرط.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من أوراق الميرمية الجافة أو الطازجة.

كوب ماء مغلي.

يُنقع العشب في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يُصفّى ويُشرب دافئًا.

الجرعة المناسبة:

كوب إلى كوبين يوميًا، ويفضّل تناوله مساءً لتقليل الهبات الليلية.

فوائده:

يقلل من تكرار الهبات بنسبة ملحوظة عند الانتظام عليه.

يهدّئ الأعصاب ويخفّض القلق المصاحب لهذه المرحلة.

يساعد في تنظيم حرارة الجسم.

مشروب بذور الكتان الغنية بالإستروجين النباتي

تُعد بذور الكتان من أكثر المصادر الطبيعية الغنية بالإستروجينات النباتية المعروفة بالـ"فيتوإستروجين"، وهي مركبات تساعد في تعويض نقص الهرمون الأنثوي بشكل طبيعي وآمن، ما ينعكس مباشرة على تخفيف الهبات الساخنة.

طريقة الاستخدام:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة يوميًا.

يمكن إضافتها إلى كوب زبادي، أو رشّها على السلطة، أو إضافتها للعصائر.

فوائد بذور الكتان:

تساهم في تقليل الهبات الساخنة بنسبة تصل إلى 30–40% بحسب دراسات مختلفة.

تحافظ على صحة القلب التي تتأثر في سن اليأس.

تدعم التوازن الهرموني بشكل طبيعي.

عصير الرمان الطبيعي لخفض الحرارة الداخلية

الرمان ليس مجرد فاكهة غنية بالمضادات الحيوية، بل يحتوي أيضًا على مركبات نباتية تحاكي تأثير هرمون الإستروجين الطبيعي. كما يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل الإحساس المفاجئ بالحرارة.

طريقة التحضير:

كوب من عصير الرمان الطازج يوميًا.

يمكن إضافة القليل من ماء الورد لزيادة التأثير المبرّد للجسم.

فوائده:

يخفّف الهبات الساخنة تدريجيًا عند تناوله بانتظام لمدة أسابيع.

يحسّن المزاج ويقاوم القلق.

يمنح ترطيبًا طبيعيًا للجسم ويحمي من الجفاف.

شاي النعناع المثلّج أو الدافئ لتبريد الجسم

يُعد النعناع من أفضل المهدئات الطبيعية التي تعمل على خفض حرارة الجسم سريعًا. يمكن تناوله ساخنًا أو باردًا، وكلتا الطريقتين فعّالتان في تقليل الهبات الساخنة.

طريقة التحضير:

ملعقة نعناع طازج أو جاف.

كوب ماء مغلي.

ينقع لمدة 5 دقائق.

الفوائد:

يهدّئ الأعصاب ويخفّف التوتر الذي يزيد حدة الهبات.

ينعش الجسم ويمنحه شعورًا فوريًا بالراحة.

يساعد على النوم إذا تم تناوله مساءً.

مشروب الشمر المنظّم للهرمونات

الشمر أحد الأعشاب الغنية بالفيتوإستروجين، ويُستخدم تقليديًا لتنظيم الهرمونات الأنثوية وعلاج الهبات الساخنة.

طريقة التحضير:

نصف ملعقة من بذور الشمر.

كوب ماء مغلي.

يترك 10 دقائق ثم يُصفّى.

فوائد الشمر:

يقلل الهبات الساخنة تدريجيًا.

يخفف تقلبات المزاج.

يساعد في تحسين الهضم، ما يقلل الانتفاخ الذي قد يزيد من الإحساس بالحرارة.

مشروب الكركم بالحليب لتقليل الالتهابات وتحسين النوم

الكركم يحتوي على مادة الكركومين المضادة للالتهاب والتي تساعد في موازنة الهرمونات وتحسين جودة النوم، وهو ما يقلل الهبات الليلية.

طريقة التحضير:

كوب حليب (عادي أو نباتي).

نصف ملعقة صغيرة كركم.

يُسخّن المزيج دون غليان، ويُحلى بالعسل.

الفوائد:

يحسّن النوم العميق ويقلل التعرق الليلي.

يدعم صحة المفاصل عند النساء في هذه المرحلة.

ينظم المناعة ويقلل التوتر.

ماء جوز الهند لتهدئة الحرارة الداخلية

ماء جوز الهند من أفضل السوائل الطبيعية التي تساعد في تنظيم حرارة الجسم، خاصة عند تكرار الهبات النهارية.

كيفية الاستخدام:

كوب يوميًا بين الوجبات.

فوائده:

يرطّب الجسم بعمق ويعيد توازنه الحراري.

يحتوي على إلكتروليتس تساعد في تهدئة اضطرابات الحرارة.

وصفة ماء اللافندر لتهدئة الجسم خارجيًا

الهبات الساخنة قد تخف كثيرًا باستخدام وسائل خارجية، مثل ماء اللافندر المبرد.

طريقة الاستخدام:

إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر إلى كوب ماء.

يوضع في بخاخ ويرش على الوجه والرقبة عند الشعور بالهبة.

فوائده:

تهدئة فورية.

رائحة تساعد على خفض التوتر.

توصيات مهمة لزيادة فعالية الوصفات

تجنّب الكافيين لأنه يزيد حرارة الجسم.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة.

ممارسة رياضة يومية خفيفة مثل المشي.

شرب الماء بشكل كافٍ طوال اليوم.

النوم في غرفة جيدة التهوية.

