استعدادا لفصل الشتاء، أشهر المشروبات التي تبعث على الدفء

أشهر المشروبات التي تبعث على الدفء، مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن مشروبات تمنح الجسم دفئًا سريعًا وتساعد على تعزيز المناعة وتحسين الحالة المزاجية.

وتتميّز المشروبات الشتوية بأنها تجمع بين الطعم اللذيذ، والراحة النفسية، والفوائد الصحية، بفضل الأعشاب الطبيعية والحبوب والمكوّنات الغنية التي تدخل في تحضيرها.

أشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن المشروبات الشتوية جزءًا أساسيًا من طقوس الشتاء الدافئة، فهي تمنح الجسم الطاقة والراحة وتساعد على تحسين المزاج وتعزيز المناعة.

وبالاعتماد على مكوّنات طبيعية صحية مثل الأعشاب والحبوب والكاكاو والحليب، يمكن للنساء الحصول على مشروبات تجمع بين الفائدة والطعم، وتكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة خلال الأيام الباردة.

سواء اخترتِ حمص الشام المشبع، أو الهوت شوكليت المبهج، أو السحلب الكريمي، أو القرفة باللبن المريحة للأعصاب، أو الحليب الذهبي المضاد للالتهابات، ستجدين في كل مشروب جرعة من الدفء والراحة تجمع بين التراث والنكهة والفائدة.

مشروبات شتوية لتدفئتك وصحتك

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة تيفني، أشهر المشروبات الشتوية مثل حمص الشام، الهوت شوكليت، السحلب، القرفة باللبن، والحليب الذهبي، مع طريقة إعداد كل مشروب وفوائده بالتفصيل.

حمص الشام (الحلبسة) – دفء الشتاء الشعبي وطعام وشراب في آن واحد

يُعد حمص الشام واحدًا من أكثر المشروبات الشتوية انتشارًا في مصر والدول العربية، نظرًا لكونه مشروبًا مُشبِعًا ومغذيًا، يجمع بين الطعم الحار الدافئ والفوائد الغذائية العالية.

يتميز حمص الشام بكونه مشروبًا متكاملًا يحتوي على البروتين النباتي والألياف والبهارات التي ترفع حرارة الجسم.

كما أنه مناسب للنساء اللواتي يبحثن عن مشروبات تمنح الدفء وتساعد على الشبع دون سعرات حرارية مفرطة.

طريقة عمل حمص الشام:

يُحضّر حمص الشام بنقع الحمص الجاف لعدة ساعات أو طوال الليل حتى يصبح طريًا. ثم يُسلق في ماء وفير مع إضافة ورق اللورا وحبّة بصل صحيحة وثوم وكمون، وصلصة الطماطم.

وبعد الغليان، يُضاف عصير الليمون والملح والشطة حسب الرغبة، ويمكن إضافة القليل من الخل لتعزيز النكهة.

بعض النساء يضفن القليل من الفلفل الحار أو البابريكا المدخنة لإعطاء طعمٍ أقوى. يقدم حمص الشام ساخنًا في أكواب كبيرة، ويمكن إضافة قطع صغيرة من الطماطم أو الشطة الزيتية لرفع حرارة المشروب.

فوائد حمص الشام:

يتميز حمص الشام بفوائد صحية كثيرة أهمها أنه غني بالبروتين النباتي الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، خاصة في ليالي الشتاء التي يزداد فيها الإقبال على الطعام.

كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن الهضم وتمنع الانتفاخ. وتعمل البهارات مثل الكمون والشطة والليمون على تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد.

ويساعد الليمون على زيادة امتصاص الحديد، بينما يعمل الثوم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

وبفضل احتوائه على الكربوهيدرات الصحية، يمنح حمص الشام دفئًا طبيعيًا وسريعًا للجسم.

كما أنه يعتبر بديلًا صحيًا للوجبات السريعة، خصوصًا للنساء اللواتي يبحثن عن خيار مُشبع وقليل التكلفة ومناسبًا للعائلات في ليالي الشتاء الباردة.

الهوت شوكليت – مشروب المزاج الدافئ ومضاد الاكتئاب الشتوي

يُعد الهوت شوكليت أو الشوكولاتة الساخنة من أشهر المشروبات الشتوية حول العالم، وهو المشروب المفضل لدى النساء لما يقدمه من راحة نفسية وتحسين للمزاج بفضل مكوّناته الغنية بمضادات الأكسدة.

يمتاز الهوت شوكليت بكونه مشروبًا قادرًا على منح الجسم دفئًا فوريًا، كما أنه يعتبر من ألذ المشروبات التي تجمع بين الطعم الغني والقوام الكريمي.

طريقة عمل الهوت شوكليت:

يُحضّر الهوت شوكليت من خلال تسخين الحليب على نار هادئة، ثم إضافة الكاكاو الخام أو قطع الشوكولاتة الداكنة.

للحصول على قوام كريمي، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من النشا المذابة أو الكريمة اللباني.

تُضاف ملعقة عسل أو سكر حسب الرغبة، ويمكن تعزيز النكهة برشة قرفة أو فانيليا أو القليل من الملح لتعزيز طعم الشوكولاتة.

بعض الوصفات تعتمد على إضافة الكاكاو الخام فقط دون شوكولاتة، بينما تميل وصفات أخرى إلى استخدام شوكولاتة داكنة بنسبة 70% للحصول على مشروب غني بالفوائد.

يقدم المشروب ساخنًا، ويمكن تزيينه بالكريمة المخفوقة أو المارشميلو.

فوائد الهوت شوكليت:

يحتوي الكاكاو على مركبات "الفلافونويد" التي تحسن الحالة المزاجية وتقلل التوتر والقلق، لذلك يعتبر مشروبًا مثاليًا في ليالي الشتاء الطويلة.

كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح الجسم دفئًا طبيعيًا. الشوكولاتة الداكنة غنية بالحديد والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان في تقليل الإرهاق وتحسين وظائف العضلات والأعصاب.

كما يحتوي الهوت شوكليت على مضادات أكسدة تساعد في مقاومة الالتهابات وتعزيز المناعة.

بعض الدراسات تؤكد أن الكاكاو يحسن وظائف الدماغ ويزيد من التركيز والانتباه.

ولأن المشروب يعتمد على الحليب، فهو يوفر الكالسيوم وفيتامين D، ما يجعله مفيدًا لصحة العظام خاصة للنساء فوق الأربعين.

ومع أن الهوت شوكليت يعد مشروبًا غنيًا، إلا أنه يمكن تحضيره بنسخة صحية باستخدام الحليب النباتي والكاكاو الخام والعسل.

السحلب – المشروب الأكثر دفئًا وارتباطًا بالشتاء العربي

السحلب من أكثر المشروبات الشتوية ارتباطًا بالذكريات والدفء في العالم العربي، ويتميز بقوامه الكثيف وطعمه الحلو ونكهته الفريدة.

يعتمد السحلب على مكوّنات مغذية تمنح الجسم الطاقة والراحة، لذلك يعتبر مشروبًا يناسب الأطفال والنساء والكبار في أجواء الشتاء القاسية.

طريقة عمل السحلب:

لتحضير السحلب بطريقة تقليدية، يُذوّب مسحوق السحلب أو النشا في كوب من الحليب البارد منعًا للتكتل.

يُسخّن الحليب على النار ثم يُضاف خليط السحلب مع التقليب المستمر حتى يحصل على قوام سميك. يُضاف السكر أو العسل حسب الرغبة، ويمكن إضافة ماء الورد أو الفانيليا لتعزيز الرائحة والنكهة.

بعد أن يصبح القوام كريميًا، يصب السحلب في أكواب ويزين بالقرفة والمكسرات مثل جوز الهند أو اللوز المطحون.

بعض الوصفات تضيف الكاكاو أو الشوكولاتة أو حتى الزبيب لعمل نسخة أكثر غنى.

فوائد السحلب:

يمتاز السحلب بكونه مصدرًا للطاقة السريعة، لذلك يشتهر في الدول الباردة حيث يساعد على تدفئة الجسم فورًا.

يحتوي الحليب المستخدم في السحلب على البروتين والكالسيوم الضروريين لصحة العظام، خاصة للنساء في مرحلة ما بعد الأربعين.

كما يساعد السحلب في تهدئة المعدة وعلاج الإسهال، بفضل النشا الذي يعمل على تغليف جدار المعدة وتهدئته.

وتعمل القرفة المضافة على تحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية ومقاومة الالتهابات.

كما يحتوي السحلب على معادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم التي تدعم وظائف العضلات والأعصاب.

وبفضل قوامه الكثيف، يمنح السحلب إحساسًا بالشبع، ما يجعله اختيارًا ممتازًا في ليالي الشتاء الباردة لتقليل الرغبة في تناول الحلويات.

يمكن تحضير السحلب أيضًا بنسخة صحية باستخدام الحليب النباتي وتقليل السكر.

القرفة باللبن – مزيج الدفء والراحة وتقوية المناعة

القرفة باللبن من المشروبات الشتوية التي تجمع بين الفائدة الطبية والطعم الرائع. تمتاز القرفة بأنها من أقوى الأعشاب التي تنشّط الدورة الدموية وتمنح الجسم دفئًا طبيعيًا، بينما يضيف الحليب قيمة غذائية كبيرة تجعل المشروب مناسبًا للنساء والأطفال.

طريقة عمل القرفة باللبن:

يُسخّن كوب من الحليب على نار هادئة، ثم تُضاف إليه ملعقة صغيرة من القرفة البودر أو عود قرفة طبيعي.

يُترك الخليط حتى يغلي ويتشرب الحليب نكهة القرفة. بعد رفعه عن النار، يمكن تحليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

بعض الوصفات تضيف القليل من الجنزبيل أو الفانيليا أو الكاكاو لعمل نكهة مركبة ودافئة.

يمكن تقديم المشروب مع رشة قرفة على الوجه أو مع قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

فوائد القرفة باللبن:

القرفة من الأعشاب المعروفة بقدرتها على رفع حرارة الجسم طبيعيًا وتعزيز تدفئة الأطراف، لذا فهي مناسبة جدًا للنساء اللواتي يعانين من برودة اليدين والقدمين.

كما تساعد القرفة على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يجعل المشروب مناسبًا لمرضى مقاومة الأنسولين.

وتحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات ونزلات البرد. أما الحليب فيضيف جرعة قوية من البروتين والكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة العظام والأسنان.

يعزز هذا المشروب المناعة، ويحسن الهضم، ويعطي شعورًا بالراحة النفسية بفضل رائحة القرفة التي تساعد على تهدئة الأعصاب.

كما أن إضافة العسل تزيد من القدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وتعتبر القرفة باللبن خيارًا مثاليًا قبل النوم لأنها تساعد على ارتخاء العضلات وتحسين جودة النوم.

الحليب الذهبي – مشروب الكركم المعجزة في الشتاء

الحليب الذهبي أو الكركم بالحليب من أشهر المشروبات العالمية التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل فوائده الصحية الهائلة.

يجمع المشروب بين الكركم، وهو أحد أقوى مضادات الالتهابات الطبيعية، والحليب الذي يعزز الامتصاص ويضيف قيمة غذائية عالية. ويُعد هذا المشروب من الأفضل للنساء فوق الأربعين، نظرًا لدوره في تقليل آلام المفاصل وتحسين المناعة.

طريقة عمل الحليب الذهبي:

يُسخّن كوب من الحليب على نار هادئة، ثم تُضاف نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ورشة فلفل أسود لزيادة امتصاص الكركمين الفعّال في الكركم.

يمكن إضافة الجنزبيل أو القرفة أو العسل لتعزيز الفوائد والنكهة. يُقلب المشروب جيدًا حتى يحصل على لون ذهبي جذاب، ثم يقدم ساخنًا.

بعض الوصفات تستخدم حليب جوز الهند أو حليب اللوز لعمل نسخة نباتية ذات طعم مميز وقيمة غذائية عالية.

فوائد الحليب الذهبي:

الكركم يُعد مضادًا طبيعيًا قويًا للالتهابات، ما يجعله مفيدًا في علاج آلام المفاصل والعضلات.

كما يساعد في تقوية المناعة، وتحسين الهضم، وتنشيط الكبد. يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الشيخوخة المبكرة وتعزز صحة البشرة.

يساعد المشروب أيضًا على تحسين النوم وتقليل التوتر، خصوصًا عند تناوله قبل النوم بساعة.

الحليب من جهته يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين، ما يجعله مناسبًا لصحة العظام.

ويعتبر الحليب الذهبي مشروبًا مثاليًا للنساء الباحثات عن تعزيز الطاقة والدفء والحماية من نزلات البرد. كما تشير بعض الدراسات إلى أن الكركم يساعد في تحسين الذاكرة وتقليل الالتهابات العصبية، ما يجعله مشروبًا مفيدًا أيضًا لصحة الدماغ.

