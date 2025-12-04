الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب رئيس الحزب الناصرى: الاعتقالات الصهيونية بنابلس وبيت لحم استفزاز جديد للتغطية على فشل نتنياهو

الدكتور عمرو رضوان
الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب العربى الناصرى
قال الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس  الحزب العربى الناصري: إن شن قوات الاحتلال الصهيونى حملة اعتقالات وصلت إلى ما يقرب من اعتقال  13 فلسطنيا، غالبيتهم من محافظتي نابلس وبيت لحم، بينهم مسن، هو عمل استفزازي جديد من جانب حكومة نتنياهو  للتغطية على الفشل ومحاولة حمايته من المحاكمة، خاصة وأن هذه الاعتقالات تتزامن مع تواصل الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

 

الأساليب التحايلية الصهيونية لإفشال اتفاق شرم الشيخ

وأكد رضوان في تصريح لـ فيتو أن الأساليب التحايلية الصهيونية لإفشال اتفاق شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في غزة مستمرة، تارة بالعودة لسياسة الاغتيالات وتارة بالاعتقالات وثالثة بالضربات والغارات لدفع سكان القطاع للهجرة خارج قطاع غزة بالإضافة إلى حرب التجويع ونقص الغذاء وهلاك الأطفال وهذه كلها جرائم حرب يجب أن يتحرك المجتمع الدولى لمواجهتها، خاصة وأن اسرائيل ماضية في مخطط الأرض المحروقة فى قطاع غزة. 

 

توحيد الصف العربي في موقف موحد للتصدي للاعتداءات الصهيونية

وواصل حديثه قائلا: لابد من توحيد الصف العربي في موقف موحد للتصدي للاعتداءات الصهيونية من خلال دعم  المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح للدفاع عن نفسها مع ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءتها.

 

الضفة تشهد اعتقالات واقتحامات وتخريب للمنازل
 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 13 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من محافظتي نابلس وبيت لحم، بينهم مسن، تزامنا مع تواصل الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية عنزا جنوب جنين، واعتقلت الشاب إبراهيم العمور، تزامنا مع تواصل العدوان العسكري على بلدة قباطية جنوب جنين لليوم الثالث على التوالي.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس، واعتقلت سليم محمود جبريل، فيما داهمت عدة منازل في حيي المخفية والاتحاد واعتقلت كلا من: معن العقاد، وساهر حمدان، وحسن عايد بكر منصور.
 

