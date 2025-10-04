زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب حكومة نتنياهو بالانضمام للمناقشات التي يقودها ترامب بعد رد حماس

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، حكومة نتنياهو إلى إعلان انضمامها للمناقشات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق المرتبط بـقطاع غزة.



وقال لابيد: "أبلغت الإدارة الأمريكية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحظى بدعم سياسي واسع في الداخل للمضي قدمًا في الصفقة".

وأكد لابيد أن ترامب "على حق بشأن وجود فرصة غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة استغلال هذه اللحظة السياسية لتحقيق تقدم ملموس".



ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.



وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورًا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.



وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.

