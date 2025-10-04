السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب حكومة نتنياهو بالانضمام للمناقشات التي يقودها ترامب بعد رد حماس

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فيتو

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، حكومة نتنياهو إلى إعلان انضمامها للمناقشات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق المرتبط بـقطاع غزة.


وقال لابيد: "أبلغت الإدارة الأمريكية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحظى بدعم سياسي واسع في الداخل للمضي قدمًا في الصفقة".

وأكد لابيد أن ترامب "على حق بشأن وجود فرصة غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة استغلال هذه اللحظة السياسية لتحقيق تقدم ملموس".


ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.


وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورًا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.


وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.


وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطاع غزة

الأكثر قراءة

ترامب ينشر رد حماس على خطته بمنصة تروث سوشيال

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

مصر ترحب برد حركة حماس على مقترح ترامب بشأن غزة

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
ماكرون: إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة وشيكان