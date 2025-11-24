الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب رئيس الحزب الناصري: اغتيال أبو علي الطبطبائي يؤكد مضي إسرائيل في سياسة الاغتيالات

عمرو رضوان نائب رئيس
عمرو رضوان نائب رئيس الحزب العربي الناصري
18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن اغتيال أبو علي الطبطبائي، الذي يعد من أبرز قيادات حزب الله اللبناني، يشير إلى أن إسرائيل مستمرة في سياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات المقاومة في المنطقة. 

وأكد أن هذه السياسة ليست جديدة، بل «جزء أصيل من العقيدة الصهيونية»، مشيرًا إلى عمليات اغتيال طالت شخصيات فلسطينية ولبنانية بارزة على مدار العقود الماضية. 

وأوضح رضوان في تصريح لـ«فيتو» أن سياسة الاغتيالات «ليست إستراتيجية طارئة بل نهج راسخ لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي»، معتبرًا أن عودة هذه السياسة في هذا التوقيت ترتبط برغبة إسرائيل في استعادة قوة الردع بعد تراجعها، إلى جانب «حسابات سياسية داخل حكومة بنيامين نتنياهو»، وسعيه لإرضاء وزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأضاف نائب رئيس الحزب العربي الناصري أن الكيان الإسرائيلي يلجأ إلى الاغتيالات لمنع وصول قيادات المقاومة إلى مواقع متقدمة داخل تنظيماتهم، ولإرضاء الجمهور الإسرائيلي عبر إظهار قدرة الحكومة على المبادرة واستهداف قادة العمل المقاوم.

وأشار إلى أن هناك «هدفًا خفيًا» تسعى إليه حكومة نتنياهو يتمثل في عدم إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومحاولة إيجاد ذرائع لإشعال جبهات جديدة سواء في لبنان أو سوريا أو إيران، «خشية من مواجهة المحاسبة على الجرائم المرتكبة في غزة»، سواء أمام المجتمع الدولي أو داخل إسرائيل نفسها.

وتابع أن إسرائيل كثفت خلال الأيام الماضية هجماتها العسكرية على جنوب لبنان بزعم منع حزب الله من إعادة بناء قدراته. 

كما حرص جيش الاحتلال على استهداف عناصر للحزب في أول هجوم على بيروت منذ أشهر، مدعيًا أن الشخص المستهدف كان يقود عمليات إعادة البناء والتسليح، وأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي هو من أصدر أمر تنفيذ العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل حزب الله أبو علي الطبطبائي سياسة الاغتيالات المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

لاريجاني يهدد إسرائيل بعد اغتيال هيثم الطبطبائي

غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي الطبطبائي" بالضاحية الجنوبية وسط تصاعد الهجمات على لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله جنوبي لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية