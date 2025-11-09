يتبقى 4 آخرين، حماس تسلم 24 جثة أسير إسرائيلي للاحتلال

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة أربعة جثامين تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين.

عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين

وأوضحت التقارير أن الجثامين المتبقية هي لكل من:

ران نؤيلي

درور أور

ميني نودوأرد

وسوتتيساك رينتلاك العامل التايلندي

ومن جانبها أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نيتها تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن التي تم العثور عليها أمس السبت في أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح، ليصبح عدد الجثث المسلمة 24.

كتائب القسام تواجه تحديات في عملية انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين

كما أعلنت كتائب القسام عن حاجتها لفرق ومعدات تقنية إضافية لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجناح العسكري لحماس: "عملية استخراج الجثث في الفترة السابقة تمت في ظروف بالغة الصعوبة، ومع ذلك، أنجزنا كل ما كان مطلوبا منا وفق الاتفاق، ونؤكد أن استخراج الجثث المتبقية يتطلب فرقا ومعدات تقنية إضافية".

