سياسة

رئيس الحزب الناصري: حكومة نتنياهو تخطط لضرب السلام وتهجير الفلسطينيين

د. محمد أبو العلا
د. محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، فيتو

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري: إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من جرائم قتل وإبادة وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب التصريحات العدائية والتحريضية ضد مصر، يندرج ضمن "خطة ممنهجة" لضرب عملية السلام في مقتل، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أي محاولة للتسوية. 

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى التفاهم أو الحلول، بل تعمل على فتح جبهة جديدة للصراع، تسهّل تنفيذ مخطط التهجير القسري والتحايل على مبادرة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يجري ميدانيًّا من دفع سكان غزة نحو الحدود المصرية يمثل المرحلة الأولى من هذا المخطط الذي بات قيد التنفيذ.

"جريمة حرب جديدة"

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن هدم المباني في قطاع غزة لمنع عودة السكان، تمثل "جريمة حرب جديدة" تُضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها حكومته اليمينية المتطرفة. 

وأكد أن الإعلام الإسرائيلي يلعب دورًا محوريًّا في تمرير هذا المخطط أمام المجتمع الدولي، بهدف حماية نتنياهو نفسه من المحاسبة والمحاكمة، لافتًا إلى أن استمرار الحرب بالنسبة له لم يعد خيارًا سياسيًّا بقدر ما هو وسيلة للبقاء السياسي والشخصي، وكسب ود الأحزاب اليمينية المتشددة داخل حكومته.

وتابع أبو العلا قائلًا: "نحن أمام مرحلة فارقة تتصاعد فيها التحديات من كل صوب، وعلى رأسها الغطرسة الإسرائيلية التي تهدر القانون الدولي وتغتال جوهر القيم الإنسانية، بدفع من صهيونية متطرفة لا ترى في السلام إلا ضعفًا، ولا في العدوان إلا حقًا مكتسبًا". 

وشدد على أن الممارسات العدوانية والمستهجنة التي ترتكبها إسرائيل لم تعد مقصورة على فلسطين وحدها، بل امتدت آثارها إلى دول عربية شقيقة، وكان آخرها العدوان الغادر على دولة قطر، ما يشكل تهديدًا واضحًا للأمن الإقليمي بأكمله، ويؤكد أن العقلية الحاكمة في إسرائيل لا تعرف سوى منطق القوة الغاشمة وفرض الأمر الواقع.

