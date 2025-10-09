بن غفير يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا لم تُفكك حركة حماس بالكامل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إنه سيعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في حال عدم تفكيك حركة حماس بشكل كامل، معتبرًا أن استمرار وجود الحركة "فشل أمني وسياسي" لا يمكن القبول به.

انقسامات داخل الحكومة

تصريحات بن غفير تأتي في ظل انقسامات متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تدعمه الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، فيما يرى بعض الوزراء أنه يمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ضغط على نتنياهو

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية متزايدة من شركائه في اليمين المتشدد، الذين يرفضون أي اتفاق لا يتضمن القضاء التام على البنية العسكرية والسياسية لحماس، بينما تسعى واشنطن ومصر وقطر لتثبيت التهدئة تمهيدًا لمسار سياسي جديد في القطاع.

وقال رئيس حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس: نعلن اليوم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار.

وأضاف خليل الحية: يجب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه وتسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا بعدم العودة للحرب.

وتابع خليل الحية: سيتم فتح معبر رفح من الاتجاهين وتوصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب ووقف النار وانسحاب إسرائيل وتشاورنا مع الفصائل قبل ردنا على خطة ترامب.

وأكد خليل الحية: تعاملنا بمسئولية عالية مع خطة ترامب وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا.

