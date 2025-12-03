حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية

18 حجم الخط

صدّق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على حركة تكليفات مديري المستشفيات التابعة للمديرية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجّه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير لجميع مديري المستشفيات على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات داخل منظومة المستشفيات بالإسكندرية جاء نتاج تعاونهم وحرصهم على خدمة المرضى.

كما أعرب عن تمنياته الخالصة بالتوفيق للقيادات التي تم تجديد تكليفها أو تكليفها حديثًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الدؤوب والتطوير المستمر، بما يواكب تَوجهات الدولة المصرية ويدعم تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة في القطاع الصحي طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠

كما أكد أن حركة التكليفات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في محافظة الإسكندرية وضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة وتمكينها، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وضمان استمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

تكليفات جديد لمديري مستشفيات الإسكندرية

وتقدم بدران بالتهنئة مديري المستشفيات متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد، وجاءت حركة التنقلات وهم النادي النادي يوسف قائمًا بأعمال مدير مستشفى الجمهورية العام، والدكتور أحمد مجدي شحاتة قائمًا بأعمال مدير مستشفى رأس التين العام، والدكتور محمد عرابي عرابى قائمًا بأعمال مدير مستشفى برج العرب المركزي، والدكتور ضياء الدين زامل قائمًا بأعمال مدير مستشفى العامرية العام، والدكتور حسام مسعد السيد قائمًا بأعمال مدير مستشفى أبو قير العام، والدكتور هدى رمضان أبو طالب قائمًا بأعمال مدير مستشفى جمال حمادة المركزي، والدكتور وليد مختار محمدقائمًا بأعمال مدير مستشفى صدر المعمورة.

والدكتور محمد إبراهيم منصور قائمًا بأعمال مدير مستشفى صدر كوم الشقافة، والدكتورة إيمان شكري عبد الرحمن قائمًا بأعمال مدير مستشفى أطفال الرمل، والدكتور عصمت محمد إبراهيم قائمًا بأعمال مدير مستشفى أطفال الأنفوشي، والدكتورة يهام سمير أبو اليزيدقائمًا بأعمال مدير مستشفى أطفال فوزي معاذ، والدكتورة عزة أحمد صبري قائمًا بأعمال مدير مستشفى دار إسماعيل للولادة

والدكتورة أمل الشبراوى قائمًا بأعمال مدير مستشفى صلاح العوضي، والدكتور شريف إبراهيم إسماعيل…. قائمًا بأعمال مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد محمد لطفي خطاب قائمًا بأعمال مدير مستشفى الرمد العام.

