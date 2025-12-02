الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تسليم وكلاء المرشحين الحصر العددي بالسفارات والقنصليات بعد انتهاء الفرز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج في انتخابات الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرة إلى أن 108 مقار اقتراع بالخارج ما زالت تعمل وفق التوقيت المحلي لكل دولة، حيث ينتهي التصويت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة.

وأكدت الهيئة استمرار عملية التصويت في دولة الكويت حتى الآن نظرًا للإقبال الكبير والكثافات المرتفعة، حرصًا على تمكين جميع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون استثناء.

 

الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الخارج

 

وأوضحت الهيئة أن الفئة العمرية من 21 حتى 50 عامًا كانت الأكثر مشاركة خلال أيام التصويت في الخارج في الدوائر الملغاه، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة في اختيار ممثلي الشعب.

 

إعلان النتائج وتسليم المحاضر

 

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم عقب الانتهاء من أعمال الفرز إعلان الحصر العددي وتسليم محاضر الفرز لوكلاء المرشحين المتواجدين داخل مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات.

 

