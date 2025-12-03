أخبار مصر: وفيات ومصابون في حريق بالمنصورة، بدء الطعون على نتائج انتخابات المرحلة الثانية، منع سكان 4 دول عربية من دخول أمريكا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نيران تتساقط من السماء، اللقطات الأولى لحريق سوق الخواجات في المنصورة (فيديو)

حصلت “فيتو” على أول لقطات من حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

اليوم، انطلاق التصويت في الداخل بـ 19 دائرة الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تنطلق، اليوم الأربعاء، أعمال التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى. لانتخابات مجلس النواب 2025.

بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة

أوقفت إدارة ترامب رسميا اليوم الأربعاء، إجراءات الهجرة والتجنيس للأشخاص القادمين من 19 دولة من دول العالم الثالث.

اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة لـ يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو للسباق الذي شهد وفاة لاعب الزهور يوسف محمد، بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة.

بينهم أب ونجله، صراخ وعويل أسر الضحايا تزلزل موقع حريق سوق الخواجات في المنصورة (فيديو وصور)

تحول شارع سوق الخواجات بمدينة المنصورة إلى نار ملتهبة وبرك مياه نتيجة محاولة السيطرة على الحريق كما تعالت الصراخ والعويل من بين الأهالي على الضحايا والمصابين في حادث حريق مخزن ملابس بشارع بورسعيد سوق التجارة بالمنصورة.

انتصار لمصر، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان السورية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عملًا غير قانوني.

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

لم يتخيل أحد أن مقطع فيديو قصيرا، يظهر فيه شاب يبيع كيلو الفراخ بجنيه واحد فقط، سيُشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويقلب شوارع الجيزة رأسًا على عقب.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الريال وليفربول وآرسنال وبايرن ميونخ

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس العرب للمنتخبات والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكأس إيطاليا، وكأس ألمانيا.

نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية

حقق سلفادور نصر الله مرشح الحزب الليبرالي الوسطى تقدمًا طفيفًا في الانتخابات الرئاسية في هندوراس على نصري عصفورة المرشح المحافظ المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في فرز للأصوات شابته تأخيرات وأعطال في النظام.

5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة

كشفت المعاينة الأولية لحريق مخزن ملابس بسوق الخواجات بالمنصورة الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أن وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي.

الإدارية العليا تستقبل اليوم طعون نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في استقبال الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفق مواعيد الطعن الرسمية.

روبيو يرسم ملامح التسوية بين روسيا وأوكرانيا ويكشف عن نقطة الخلاف الرئيسية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يتطلب فتح قنوات حوار مع موسكو، مع تأكيد ضرورة مراعاة موقف كييف وضماناتها الأمنية.

لا تستغل موسيقاي في أجندتك اللاإنسانية، نجمة بوب شهيرة تهاجم ترامب

طالبت نجمة البوب الأمريكية سابرينا كاربنتر، البيت الأبيض، بالتوقف عن استخدام موسيقاها بعد أن عرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب إحدى أغانيها في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عملاء إدارة الهجرة والجمارك وهم يلقون القبض على أشخاص.

