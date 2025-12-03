انتصار لمصر، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان السورية

18 حجم الخط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عملًا غير قانوني.



وصوتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وينص القرار المعتمد على أن "احتلال إسرائيل لمنطقة الجولان السورية وضمها فعليًّا يعد عملًا غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، الثلاثاء، إن "الجولان المحتل أرض سورية"، مؤكدًا "حق بلاده في استعادتها من إسرائيل بشكل كامل".

وأضاف مندوب سوريا: "شهدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة اليوم حدثا مهما حول التصويت على مشروع القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل حيث أيدت القرار لأول مرة 123 دولة".

وأوضح أن "هذا التصويت وذلك القرار الأممي يظهر أن سوريا مع كل التحديات لا تتخلى عن حقها في الجولان، وقد أثبتت ذلك من خلال قوتها الدبلوماسية الجديدة وانخراطها الفاعل مع المجتمع الدولي، أدت إلى تغيير موقف أكثر من 26 دولة مقارنة بالعام الماضي لصالح القرار".

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يشكر مصر

وثمن مندوب سوريا دور مصر التي دأبت على تقديم هذا القرار لسنوات، مبديًا "شكره لجميع الدول التي صوتت لصالحه عبر الأعوام، والدول التي أيدته هذا العام، تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها للاحتلال ودعمها لسوريا ولشعبها".

وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان عن عميق شكرها وامتنانها للدول التي صوتت لصالح قرار "الجولان السوري" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدة بالدول التي انتقلت في التصويت من الامتناع إلى التأييد مجسدة بذلك احترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كان ولا زال واضحا وجليا في مسألة الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة.

كما أكدت الخارجية السورية أن انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة حول الأمور التقنية التي قد تمس أمنها وأمن المنطقة واستقرارها لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية، وهو موقف جسدته من خلال الحشد الدولي الناجح لهذا القرار.

