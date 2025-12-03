نيران تتساقط من السماء، اللقطات الأولى لحريق سوق الخواجات في المنصورة (فيديو)

18 حجم الخط

حريق المنصورة، حصلت “فيتو” على أول لقطات من حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

حريق سوق الخواجات بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

أسماء ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة

واستقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كلًّا من "محمد م ال" 43 سنة مقيم شبرا بدين جثة هامدة، و"رأفت م م ص" 27 سنة مقيم حي الجامعة جثة هامدة جراء الحريق، و"محمد ا ا ن" 37 سنة شارع عبد السلام عارف، ماجد ع م م“ 22 مقيم شبرا بدين جثة هامدة، و"أدهم م ال”30 سنة ومقيم شارع بورسعيد جثة هامدة.

أسماء 14 مصابًا في حريق سوق الخواجات



كما أسفر الحريق عن إصابة 14 شخصًا وهم "صبحي ا الـ" 25 عامًا مقيم ميت عنتر مركز طلخا مصابا باختناق، "أحمد ال ع" 19 عامًا، مقيم نقيطة باختناق، دنيا مجدى محمد مصطفى 22 عامًا مقيمه شبرابدين باختناق، "حسام ر ع" 45 عامًا، مقيم المنيل طلخا باختناق".



وأصيب أيضا "محمد س ف" على 17 عامًا - عامل بأحد المحلات ومقيم الحسينية قسم ثاني المنصورة باختناق وحالته مستقرة وتحت الفحص، " وليد خ م ال" 20 عامًا، مقيم بعزبة الشال باختناق، "أحلام س ا" 70 عامًا، مقيمة ش بورسعيد باشتباه خلع بالكتف اليسرى، كريم م ال” 19 عامًا، مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.

وأصيب "محمد س ف" على 17 سنة عامل بأحد المحلات ومقيم الحسينية قسم ثانى المنصورة باختناق وحالته مستقرة وتحت الفحص، " وليد خ م ال" 20 سنة مقيم بعزبة الشال باختناق، "أحلام س ا" 70 سنة مقيمة ش بورسعيد باشتباه خلع بالكتف اليسرى، ادعاء حريق بسوق الخواجات، وكريم م ال” 19 سنة مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.

كما أصيب أمين شرطة "إبراهيم ص ع " 49 سنة، مقيم سمنود، من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص، حسين ياسر 24 عامًا، مجدى مصطفى حامد محمد 21 سنة.

وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية واللواء رامي الطنطاوي رئيس الأمن العام بالدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية موقع حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات بمدينة المنصورة.

كما تواجد النائب وليد خطاب نائب البرلمان بالقائمة الوطنية بموقع الحريق ووقف بين المواطنين والمسئولين بحضور المحاسب محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة منذ اندلاع الحريق.

محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا سوق الخواجات بالمنصورة

وتوجه محافظ الدقهلية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في الحريق الذي نشب بمبنى محل تجاري بمنطقة سوق الخواجات بشارع بورسعيد في المنصورة، مؤكدًا على توفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي والمادي لهم.

ووجَّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن للمتوفين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين

وكلف وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لأهل الضحايا وأسرهم والتعاون في توفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم حتى مثولهم للشفاء.

وقد توجه محافظ الدقهلية إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للاطمئنان على المصابين، وكان في استقباله الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أمير فكري مدير عام المستشفى، وأكد المحافظ دعمه الكامل للمصابين وأسرهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وشدد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية المصابين في مثل هذه الحوادث، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية.

والتقى المحافظ بأهالي المصابين، واستمع إلى مطالبهم، حيث عبّر الأهالي عن تقديرهم للجهود المبذولة، وتقديرهم المحافظ على حضوره الشخصي واهتمامه.

كما اطمأن المحافظ داخل المستشفى على الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، والتقى فرق الأطباء والتمريض، قائلًا: "أشد على أيديكم وأقدّر جهودكم الجبارة، وكلنا هنا لخدمة المصابين وطمأنة أهلهم"، مؤكدًا توفير كافة الخدمات الطبية المجانية حتى شفائهم التام.

وأضاف المحافظ في حديثه للأطقم الطبية: "أتوجه إليكم بتحية إجلال وتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في رعاية المصابين والتعامل السريع مع حالاتهم"، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، داعيًا بالشفاء العاجل للجميع.

