لا تستغل موسيقاي في أجندتك اللاإنسانية، نجمة بوب شهيرة تهاجم ترامب

طالبت نجمة البوب الأمريكية سابرينا كاربنتر، البيت الأبيض، بالتوقف عن استخدام موسيقاها بعد أن عرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب إحدى أغانيها في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عملاء إدارة الهجرة والجمارك وهم يلقون القبض على أشخاص.

يُظهر الفيديو، الذي نشره البيت الأبيض، الإثنين، أغنية كاربنتر الشهيرة "جونو" التي صدرت عام 2024. ويُظهر الفيديو ضباط إنفاذ قوانين الهجرة الفيدراليين وهم يطاردون أشخاصًا ويحتجزونهم، بينما يُسجل المارة هذا النشاط على هواتفهم المحمولة.

يقول التعليق "هل جربت هذا من قبل؟ وداعًا" - في إشارة إلى كلمات الأغنية - مزينة بالرموز التعبيرية.

وكتبت كاربنتر، البالغة من العمر 25 عامًا، على منصة "إكس": "هذا الفيديو شرير ومثير للاشمئزاز. لا تشركني أو تستغل موسيقاي أبدًا لتحقيق أجندتك اللاإنسانية".

ردًا على ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "هذه رسالة موجزة وموجزة لسابرينا كاربنتر: لن نعتذر عن ترحيل المجرمين الخطيرين غير الشرعيين، والمغتصبين، والمتحرشين بالأطفال من بلدنا. أي شخص يدافع عن هؤلاء الوحوش المريضة لا بد أنه غبي (..)".

وانضمت كاربنتر، المغنية الحائزة على جائزة جرامي، إلى قائمة تضم أكثر من عشرين موسيقيًا، بما في ذلك نيل يونج وفرقة رولينج ستونز، الذين اعترضوا على استخدام الرئيس دونالد ترامب لموسيقاهم.

يتمتع ترامب، بحضور نشط على منصات التواصل الاجتماعي. وكثيرًا ما ينشر أعضاء فريق اتصالاته مقاطع فيديو قصيرة تتضمن أغاني شعبية لتوضيح جهود الرئيس في الوفاء بوعود حملته الانتخابية.



ويبدو أن مقطع الفيديو الذي ظهر يوم الإثنين يهدف إلى الترويج للحملة العدوانية التي تنتهجها الإدارة للقضاء على الهجرة غير الشرعية منذ بدء ولايتها الثانية في يناير.

وقد اعترض النقاد، ومن بينهم البابا ليو، على الطريقة التي سعت بها إدارة ترامب إلى تنفيذ أجندتها المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الاعتقالات في المحاكم، وفي زوايا الشوارع وفي الأحياء الإسبانية، ومداهمات المباني السكنية التي يعيش فيها المشتبه في تواجدهم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

