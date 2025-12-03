الإدارية العليا تستقبل اليوم طعون نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في استقبال الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفق مواعيد الطعن الرسمية.

وتلقى جدول المحكمة، 8 طعون على نتيجة المرحلة الثانية والمعلنة منذ أمس الثلاثاء وجميعهم من محافظة القاهرة، رغم أن الهيئة الوطنية حددت يومي الأربعاء والخميس لبدء تلقي الطعون.

المواعيد المحددة لتلقي الطعون

ومن المقرر أن تلك الطعون أقيمت قبل الموعد المحدد.

فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحدد يومي الأربعاء والخميس، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى التاسعة مساء.

