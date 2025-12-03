مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الريال وليفربول وآرسنال وبايرن ميونخ

18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس العرب للمنتخبات والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكأس إيطاليا، وكأس ألمانيا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب

الجزائر ضد السودان - الساعة 2 ظهرا - قناة بي إن سبورت المفتوحة - قناة الكأس القطرية 1

العراق ضد البحرين - الساعة 4:30 مساء - قناة بي إن سبورت المفتوحة - قناة الكأس القطرية 1

الأردن ضد الإمارات - الساعة 7 مساء - قناة بي إن سبورت المفتوحة - قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز - الساعة 8 مساء - أون سبورت 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد برينتفورد - الساعة 9:30 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

بيرنلي ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

برايتون ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساءا - قناة بي إن سبورت 3 HD

وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - الساعة 10:15 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

ليفربول ضد سندرلاند - الساعة 10:15 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتليتك بلباو ضد ريال مدريد - الساعة 8 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

أتالانتا ضد جنوي - الساعة 4 مساء - قناة starz play App

نابولي ضد كالياري - الساعة 7 مساء - قناة starz play App

إنتر ميلان ضد فينيزيا - الساعة 10 مساء - قناة starz play App

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

يونيو برلين ضد بايرن ميونيخ - الساعة 9:45 مساء - قناة دبي الرياضية

