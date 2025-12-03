نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية

18 حجم الخط

حقق سلفادور نصر الله مرشح الحزب الليبرالي الوسطى تقدمًا طفيفًا في الانتخابات الرئاسية في هندوراس على نصري عصفورة المرشح المحافظ المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في فرز للأصوات شابته تأخيرات وأعطال في النظام.

وأظهرت أحدث النتائج التي أصدرتها الهيئة الانتخابية حوالي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي حصول نصر الله على 39.96%، وعصفورة من الحزب الوطني على 39.80%، بعد فرز ما يزيد قليلًا عن 60% من الأصوات.



وحلّ ريكسي مونكادا، من حزب ليبر اليساري الحاكم، في المركز الثالث بفارق كبير، حيث حصل على 19.19%. وكان عصفورة متقدمًا سابقًا بنحو 500 صوت عند إعلان النتائج آخر مرة يوم الاثنين.

واتهم ترامب، يوم الإثنين، في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقديم أي دليل، هندوراس "بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية".

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إذا فعلوا ذلك، فسيكون الثمن باهظًا! لقد صوّت شعب هندوراس بأعداد ساحقة في 30 نوفمبر".



شهدت انتخابات يوم الأحد إقبالًا كبيرًا من الناخبين، وكانت سلمية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمنظمة الدول الأمريكية التي راقبت عملية التصويت.

وقالت في بيان لها، الاثنين، إنها "تمكنت من التحقق من سير عملية التصويت بشكل طبيعي، باستثناء بعض الحوادث المتفرقة في بعض بلديات البلاد".

لكن ثمة مخاوف من أن استمرار فرز الأصوات قد يؤدي إلى احتجاجات وأعمال عنف محتملة في ظل أجواء انتخابية مشحونة.

الاثنين، زادت مشاكل البوابة الإلكترونية، التي كان من المفترض أن تُحدّث النتائج، من حدة الإحباط بشأن التصويت. وتعطل الموقع لفترات طويلة، وانتقدت وسائل الإعلام المحلية والسياسيون هذا الانقطاع.

وأقرّت الهيئة الانتخابية بالمشاكل في بيان صدر يوم الثلاثاء، وذكرت أن الشركة المسؤولة عن النظام أبلغتها بوجود مشاكل أدت إلى عدم معالجة بعض بطاقات الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الانتخابية أنها ستنشر الآن معلومات الفرز مباشرةً لوسائل الإعلام والأحزاب السياسية لضمان تمكّن الجمهور من متابعة النتائج.

