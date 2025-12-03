الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مديرة مدرسة شهيرة بأكتوبر تتقدم ببلاغ ضد ولية أمر طالب بعد تعديها عليها وإصابتها

ولية أمر طالب تتعدى
ولية أمر طالب تتعدى على مدرسة لغات والمديرة تحرر محضر، فيتو
18 حجم الخط

تقدمت مديرة مدرسة شهيرة للغات ببلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد تعدي ولية أمر طالب في الصف السادس الابتدائي، وابنتها عليها وعلى معلمة بالمدرسة والتسبب في إصابتها بجروح خطرة.

 

وتحرر المحضر اللازم، وتواصل قوات مباحث أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات.

 

تفاصيل الواقعة

وكشفت مديرة المدرسة  في تصريحات صحفية، تفاصيل الواقعة قائلة: إن الواقعة بدأت عندما تقدمت إليها إحدى الطالبات داخل المدرسة بشكوى زميلها في الفصل، لتصويره لها بهاتفه دون علمها ما أثار استياءها.

وأكملت مديرة المدرسة، أنها فور تلقيها الشكوى من الطالبة استدعت الطالب لمواجهته بكلام زميلته، وهو ما أيده الطالب في بادئ الأمر وأخبرها بأنه حذف صورها من على هاتفه، وبتأكيد شكوى زميلته دفع المديرة إلى أخذ الهاتف منه والبحث فيه عن صور أخرى، لتجد نحو 15 صورة للمدرسين وطلاب في المدرسة على هاتف الطالب.

وأضافت: فور تيقنها من الواقعة أحضرت الأخصائية المسؤولة عن المرحلة الابتدائية وطلب منها تحريز الهاتف لحين حضور ولي أمر الطالب وتسليمه له مع أخذ التعهد بعدم تكرار الواقعة، وذلك على سبيل العقاب التربوي للتلميذ دون تجاوز في حقه.

وأكملت: في اليوم التالي هاتفت ولية أمر الطالب وتدعى ش. إ الأخصائية وطالبتها بتسليم هاتف نجلها إلى شقيقته والتي تدرس في الصف الأول الثانوي، وتحدثت بكلام ينال من قيمة مديرة المدرسة بشكل اعتبرته المشرفة إساءة لهم.

وواصلت: ولية أمر الطالب حضرت للمدرسة في حالة غضب شديد، وتمادت في الإساءة لها بل إن الأمر تطور لتعدي باليد على المتواجدين من مديرة المدرسة والمدرسين.

وأضافت مديرة المدرسة: ولية الأمر ظلت تهدد بأنها تعمل محامية وأنها لن تتركها حتى تكون سببا في نقلها من المدرسة بعد ما حدث ما نجلها، واستمرت الأمور في تصاعد بينهم حتى أقدمت ولية الأمر وابنتها والتي تدرس في الصف الأول الثانوي بذات المدرسة بالاعتداء على مدرسة بشكل عنيف وإصابتها بإصابات بالغة؛ حيث أوضح التقرير الطبي لها أنها ستظل تخضع للعلاج لمنتصف شهر يناير المقبل على إثر الاعتداء الذي تعرضت له.

txt

لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه

txt

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لقسم شرطة أكتوبر حدائق اكتوبر مباحث أمن الجيزة الصف السادس الابتدائى

الأكثر قراءة

5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة

بينهم أب ونجله، صراخ وعويل أسر الضحايا تزلزل موقع حريق سوق الخواجات في المنصورة (فيديو وصور)

انخفاض مستمر في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة

لأول مرة يشمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

586 لجنة فرعية تستقبل اليوم 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الريال وليفربول وآرسنال وبايرن ميونخ

من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

خدمات

المزيد

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads