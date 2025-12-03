مديرة مدرسة شهيرة بأكتوبر تتقدم ببلاغ ضد ولية أمر طالب بعد تعديها عليها وإصابتها

18 حجم الخط

تقدمت مديرة مدرسة شهيرة للغات ببلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد تعدي ولية أمر طالب في الصف السادس الابتدائي، وابنتها عليها وعلى معلمة بالمدرسة والتسبب في إصابتها بجروح خطرة.

وتحرر المحضر اللازم، وتواصل قوات مباحث أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات.

تفاصيل الواقعة

وكشفت مديرة المدرسة في تصريحات صحفية، تفاصيل الواقعة قائلة: إن الواقعة بدأت عندما تقدمت إليها إحدى الطالبات داخل المدرسة بشكوى زميلها في الفصل، لتصويره لها بهاتفه دون علمها ما أثار استياءها.

وأكملت مديرة المدرسة، أنها فور تلقيها الشكوى من الطالبة استدعت الطالب لمواجهته بكلام زميلته، وهو ما أيده الطالب في بادئ الأمر وأخبرها بأنه حذف صورها من على هاتفه، وبتأكيد شكوى زميلته دفع المديرة إلى أخذ الهاتف منه والبحث فيه عن صور أخرى، لتجد نحو 15 صورة للمدرسين وطلاب في المدرسة على هاتف الطالب.

وأضافت: فور تيقنها من الواقعة أحضرت الأخصائية المسؤولة عن المرحلة الابتدائية وطلب منها تحريز الهاتف لحين حضور ولي أمر الطالب وتسليمه له مع أخذ التعهد بعدم تكرار الواقعة، وذلك على سبيل العقاب التربوي للتلميذ دون تجاوز في حقه.

وأكملت: في اليوم التالي هاتفت ولية أمر الطالب وتدعى ش. إ الأخصائية وطالبتها بتسليم هاتف نجلها إلى شقيقته والتي تدرس في الصف الأول الثانوي، وتحدثت بكلام ينال من قيمة مديرة المدرسة بشكل اعتبرته المشرفة إساءة لهم.

وواصلت: ولية أمر الطالب حضرت للمدرسة في حالة غضب شديد، وتمادت في الإساءة لها بل إن الأمر تطور لتعدي باليد على المتواجدين من مديرة المدرسة والمدرسين.

وأضافت مديرة المدرسة: ولية الأمر ظلت تهدد بأنها تعمل محامية وأنها لن تتركها حتى تكون سببا في نقلها من المدرسة بعد ما حدث ما نجلها، واستمرت الأمور في تصاعد بينهم حتى أقدمت ولية الأمر وابنتها والتي تدرس في الصف الأول الثانوي بذات المدرسة بالاعتداء على مدرسة بشكل عنيف وإصابتها بإصابات بالغة؛ حيث أوضح التقرير الطبي لها أنها ستظل تخضع للعلاج لمنتصف شهر يناير المقبل على إثر الاعتداء الذي تعرضت له.

