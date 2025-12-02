الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مالك محل وابنه للجنايات بتهمة إنهاء حياة مسن بالصف

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة مالك محل وابنه، للجنايات بتهمة ضرب مسن وإنهاء حياته بإحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة، لخلافات بينهم على سب أحد المتهمين الأطفال أثناء لهوهم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين جريمة التعدي على مسن بالضرب بسبب خلافات سابقة، كما وجه لهم جريمة قتل المجني عليه بدون سبق اصرار وترصد. 

 

تفاصيل مقتل مسن في الصف

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل مسن، تعرض لاعتداء على يد شخصين، وتوصلت التحريات إلى أن مالك محل وابنه اعتديا على المجني عليه، وأصابه أحدهما بعصا خشبية، ما أسفر عن مصرعه.
 

 مقتل مسن على يد شخصين في الصف 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه عاتب أحد المتهمين، لتوجيه سباب لأطفال أثناء لهوهم، ما أدى لنشوب مشادة كلامية انتهت بمقتل المجني عليه.

 

وألقى الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة مباحث مركز شرطة الصف مركز شرطة الصف نيابة الجيزة

مواد متعلقة

العثور على جثة مسن داخل منزله في ظروف غامضة بقنا

ضبط 550 قطعة ألعاب نارية بحوزة مالك محل بالجيزة

النيابة العامة تكشف متهمين جددا بواقعة هتك عرض أطفال بمدرسة سيدز

ضبط سايس بدون ترخيص بسبب مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة

الأكثر قراءة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

الوطنية للانتخابات: تسليم وكلاء المرشحين الحصر العددي بالسفارات والقنصليات بعد انتهاء الفرز

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت بـ كأس العرب

بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads