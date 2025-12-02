بالأسماء، إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتي أجرة ونقل بطريق إدفو – مرسى علم

18 حجم الخط

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على،طريق إدفو مرسى علم، شمال شرق محافظة أسوان،وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار إلى مدير أمن أسوان

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق إدفو – مرسى علم بالقرب من منطقة الست عطيفة عند الكيلو ٧٠ عن إصابة ٨ أشخاص بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم كل من محمود ناجح احمد ٢٥ سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم ومنتصر عشم الله اسماعيل ٣٠ سنة ومصاب بكدمات بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم،وممدوح أحمد عبده ٢٤ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

كما أصيب محمد احمد سلامه ١٩ سنة بكسر بالفك العلوى وكسر بالفخذ الأيسر، وعبد الله على ابو بشر ١٨ سنة بكسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم. وأحمد الأمين ٢٤ مصاب بكسر بالفخذ الأيسر وجروح قطعية بالوجه سودانى الجنسية، ومحمد الفاضل عبد الله ٢١ سنة بكسر بالزراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم سودانى الجنسية، وهيثم عثمان ابو بكر ٤٥ سنة مصاب بكسر بالساق اليسرى وجروح بالجبهة وجروح وسجحات متفرقة بالجسم.

